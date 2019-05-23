Куда едут лечиться украинцы: интересная статистика

На сегодня в Украине нет точных данных о том, сколько граждан страны обращаются в иностранные клиники. В Министерстве здравоохранения ведется учет только тех пациентов, которые проходят лечение за границей по государственной программе. В рамках этой программы государство финансирует лечение заболеваний, за которые не берутся местные специалисты. Так, в прошлом году такую медицинскую помощь получили 278 человек.

Об этом сообщает Mind.ua.

По подсчетам Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ), в 2018 году за рубеж выехало около 160 тысяч пациентов, в 2017-м – 150 000, а в 2016 году – 120 000.

У жителей Украины, по данным УАМТ, самые популярные страны для лечения – Израиль, Турция, США, Таиланд и Германия.

russiantourism.ru

Чаще всего за границей украинцы лечат заболевания дыхательных путей, кожи, сердца, почек, печени, а также проводят обследования для постановки диагноза и делают пластические операции.

Делают они это по нескольким причинам:

постановка диагноза в сложных и спорных случаях;

потребность в уникальных технологиях лечения;

потребность в консультации специалистов высокого класса;

с целью профилактического обследования и оздоровления.

slt.com.ua

Так, консультация врача-онколога в Израиле пациенту с меланомой обойдется в $350 и выше, а диагностика заболевания – от $2000. Лечение в зависимости от сложности и стадии заболевания будет стоить от $10 000. Аналогичные услуги в Турции на 30–40% дешевле. К примеру, роды в США стоят от $8000 до $20 000, во Франции и Испании – 3000–5000 евро.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!