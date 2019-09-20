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/ Медицинский туризм

Клиника Козявкина: возвращение к здоровой жизни

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В работе клиники Козявкина используется особый подход, который объединяет в себе разные методы, нацеленные на восстановление функциональной активности организма. В основе этого подхода лежит мультимодальная концепция реабилитации пациентов, включающая коррекцию позвоночника, физиотерапию, массаж, вибро-, свето- и механотерапию, упражнения и т. д.

Уже больше 30 лет метод восстановительного лечения Козявкина используется в Украине. На счету клиники около 70 000 пациентов, которые успешно прошли курс терапии. Тут оказывают помощь при таких патологических состояниях:

  • детский церебральный паралич;

  • остеохондроз;

  • последствия травм;

  • органическое поражение нервной системы.

Для того, чтобы лечение и реабилитация проходили максимально комфортно, корпуса клиники размещены в Трускавце – чистой и живописной местности Прикарпатья. Все оборудовано в соответствии с требованиями пациентов. Архитектурные элементы помогают в создании особой атмосферы тепла и уюта. При оформлении интерьера были использованы дерево, цветочные орнаменты и спокойная цветовая гамма.

Клиника Козявкина: возвращение к здоровой жизни

Первый этаж клиники занимают медицинские отделения. Поскольку лечение начинается с обследования, отделению диагностики уделено большое внимание. Оно оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить большое количество анализов, тестов для определения состояния нервной системы, дыхательной, сердца и сосудов, двигательной функции.

Важное место в работе клиники занимают кабинеты для проведения лечебной физкультуры и механотерапии. Тут есть всевозможные тренажеры: силовые, для восстановления координации, осанки и ходы. Также оборудованы помещения для компьютерной игротерапии как части реабилитации.

Клиника Козявкина: возвращение к здоровой жизни

В перерывах между процедурами, которые проходят по интенсивному плану восстановления, и во время отдыха пациенты находятся в уютных и удобных палатах (1-, 2- и 3-местных) с телефонной связью, кабельным телевидением, интернетом и холодильником. Также в каждой палате оборудована ванная комната. В список предложенных стандартных услуг входят стирка, глажка и некоторые ремонтные услуги одежды. Безопасность, доступ и передвижение по территории осуществляется благодаря системе электронных замков, многие технологические процессы в клинике автоматизированы.

Второй этаж здания занимает ресторан, рассчитанный на 180 человек. Меню продумано и представлено широким ассортиментом блюд, обеспечивая пациентов всем необходимым для сбалансированного питания.

Клиника Козявкина: возвращение к здоровой жизни

Эффективные лечебные процедуры, новейшее оборудование для реабилитации и комфорт пациентов – главные принципы работы клиники Козявкина!

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
ДЦП дети
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