Как работает система здравоохранения в Канаде

Канадская система здравоохранения – Medicare – считается неотъемлемым и определяющим атрибутом страны. Она предусматривает универсальное покрытие услуг, доступность для всех резидентов и привязанность к пациенту, который может свободно передвигаться по стране.
MedOboz подготовил интересные факты об устройстве и работе Medicare.
Население Канады имеет достаточно высокие показатели здоровья:
страна на 7 месте по ожидаемой продолжительности жизни: женщины живут до 84 лет, а мужчины до 80;
около 57% канадцев "довольны" или "очень довольны" системой здравоохранения, хотя большинство людей не устраивает длительное ожидание приема.
Medicare финансируется за счет:
налогоплательщиков;
федеральных, провинциальных и территориальных налогов;
оплаты самих услуг в рамках определенных в каждой провинции планов;
средств, которые платят непосредственно канадцы.
Система здравоохранения не покрывает лекарства, коррекцию зрения, оптику и стоматологические услуги, их оплачивают люди сами.
Как устроена Medicare?
управление осуществляется на местных уровнях;
неправительственные организации имеют значительное влияние и выполняют много работы;
в каждой провинции есть свое министерство здравоохранения;
каждая провинция отвечает за иммунизацию и вакцинирование;
канадцы сами выбирают семейного врача.
Врачи первичного и вторичного звеньев это, в основном, врачи частные, доход которых зависит от количества пациентов. Однако услуги оплачивает не пациент, а местная система здравоохранения. В среднем, канадский семейный врач зарабатывает эквивалент 125 000 долларов США в год.
Cистема здравоохранения Канады
Что покрывает Medicare?
услуги семейного врача и специалистов вторичного звена;
необходимые обследования и процедуры;
операции и уход;
лечение или предотвращение болезней.
Несмотря на все плюсы в работе, пациентам все равно приходится сталкиваться с длительным ожиданием приема у семейного врача и с очередью в приемных неотложной помощи. Ожидание несрочных операций может занять несколько месяцев.
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