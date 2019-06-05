Как работает система здравоохранения в Канаде

Канадская система здравоохранения – Medicare – считается неотъемлемым и определяющим атрибутом страны. Она предусматривает универсальное покрытие услуг, доступность для всех резидентов и привязанность к пациенту, который может свободно передвигаться по стране.

MedOboz подготовил интересные факты об устройстве и работе Medicare.

Население Канады имеет достаточно высокие показатели здоровья:

страна на 7 месте по ожидаемой продолжительности жизни: женщины живут до 84 лет, а мужчины до 80;

около 57% канадцев "довольны" или "очень довольны" системой здравоохранения, хотя большинство людей не устраивает длительное ожидание приема.

Medicare финансируется за счет:

налогоплательщиков;

федеральных, провинциальных и территориальных налогов;

оплаты самих услуг в рамках определенных в каждой провинции планов;

средств, которые платят непосредственно канадцы.

Система здравоохранения не покрывает лекарства, коррекцию зрения, оптику и стоматологические услуги, их оплачивают люди сами.

Как устроена Medicare?

управление осуществляется на местных уровнях;

неправительственные организации имеют значительное влияние и выполняют много работы;

в каждой провинции есть свое министерство здравоохранения;

каждая провинция отвечает за иммунизацию и вакцинирование;

канадцы сами выбирают семейного врача.

Врачи первичного и вторичного звеньев это, в основном, врачи частные, доход которых зависит от количества пациентов. Однако услуги оплачивает не пациент, а местная система здравоохранения. В среднем, канадский семейный врач зарабатывает эквивалент 125 000 долларов США в год.

Cистема здравоохранения Канады

Что покрывает Medicare?

услуги семейного врача и специалистов вторичного звена;

необходимые обследования и процедуры;

операции и уход;

лечение или предотвращение болезней.

Несмотря на все плюсы в работе, пациентам все равно приходится сталкиваться с длительным ожиданием приема у семейного врача и с очередью в приемных неотложной помощи. Ожидание несрочных операций может занять несколько месяцев.

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