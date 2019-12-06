Страшный пожар в Одессе: что чувствовали жертвы ЧП

Хочется верить в чудо...

...Умирающие от удушья люди звонили своим близким и прощались. Понимали, что их не спасут... Большего ужаса в двадцать первом веке трудно себе представить...

...Кто хоть когда-то попадал в ситуацию с вдыханием продуктов горения знает, что при этом хочется лечь и уснуть, что нет никакой воли и желания куда-то бежать, спасаться... Мозг не работает рационально, он функционирует в ограниченном режиме. Из-за этого мыслить может парадоксально. Потому если нет рядом кого-то, кто возьмёт тебя "за шкирку" и вытащит... ты обречён...

Пожар в одесском колледже Думская

Во время пожара в здании наибольшую опасность представляют токсичные газы – такие как окись углерода, двуокись углерода, хлористый водород, цианистый водород, альдегиды и акролеин, – а также сопутствующий недостаток кислорода. Окись углерода (СО) в 250 раз прочнее соединяется с гемоглобином крови, вытесняя кислород. В результате в органах и тканях организма наступает кислородное голодание. Нарушаются функции мозга, сердца, координация и появляются судороги, в дальнейшем наступает остановка дыхания. Опасной для человека считается степень насыщения СО 50 % гемоглобина крови, при ней наблюдается потеря сознания, и самостоятельная эвакуация человека из горящего помещения становится невозможной.

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже Думская

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