З’їзд хірургів України

ДУ "Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова" НАМН України

Запрошують на ХХІV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.

З ’їзд відбудеться 26-28 вересня 2018 року в місті Києві.

Місце проведення:

Український Дім, м. Київ, вул.. Хрещатик, 2.

В програмі з’їзду:

- пленарні засідання, присвячені лікуванню вогнепальних ушкоджень, пов’язаних із воєнними діями, сучасним технологіям хірургічної корекції патології органів травлення, аналізу сучасного стану хірургічної допомоги населенню України та завдань з поліпшення її організації та розгляду організаційних питань,

- секційні засідання, присвячені раннім післяопераційним ускладненням, сучасному стану та проблемам серцево-судинної, дитячої, ендокринної, баріатрічної, пластичної хірургії та комбустіології і трансплантології,

- буде заслуханий звіт Президії правління Асоціації хірургів України та відбудеться обрання її нового складу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХХІV З’ЇЗДУ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ очолять:

Супрун У. Н.- в. о. Міністра охорони здоров’я України,

Цимбалюк В. І. - Президент Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук,

професор Богомолець О. В. - Депутат Верховної Ради України, голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України

Кличко В. В. - Голова Київської міської державної адміністрації

Зареєстровано понад 2 тисячі учасників з усіх регіонів України, а також науковці з Словаччини, Казахстану, Узбекистану та Білорусі.

Докладніше програма з’їзду.