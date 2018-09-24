З’їзд хірургів України

ДУ "Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова" НАМН України
Запрошують на ХХІV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова.
З ’їзд відбудеться 26-28 вересня 2018 року в місті Києві.
Місце проведення:
Український Дім, м. Київ, вул.. Хрещатик, 2.
В програмі з’їзду:
- пленарні засідання, присвячені лікуванню вогнепальних ушкоджень, пов’язаних із воєнними діями, сучасним технологіям хірургічної корекції патології органів травлення, аналізу сучасного стану хірургічної допомоги населенню України та завдань з поліпшення її організації та розгляду організаційних питань,
- секційні засідання, присвячені раннім післяопераційним ускладненням, сучасному стану та проблемам серцево-судинної, дитячої, ендокринної, баріатрічної, пластичної хірургії та комбустіології і трансплантології,
- буде заслуханий звіт Президії правління Асоціації хірургів України та відбудеться обрання її нового складу.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХХІV З’ЇЗДУ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ очолять:
Супрун У. Н.- в. о. Міністра охорони здоров’я України,
Цимбалюк В. І. - Президент Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук,
професор Богомолець О. В. - Депутат Верховної Ради України, голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України
Кличко В. В. - Голова Київської міської державної адміністрації
Зареєстровано понад 2 тисячі учасників з усіх регіонів України, а також науковці з Словаччини, Казахстану, Узбекистану та Білорусі.
Докладніше програма з’їзду.