"Жизнь — не услуга": известный врач обратился с сильной речью к украинцам

Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров обратился с проникновенной речью к своим коллегам, в которой рассказал о проблеме неправильного восприятия современным украинским обществом миссии врача (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, люди не должны отождествлять спасение жизней с обычными повседневными услугами. Видео с выступлением на Ukrainian Medical Festival он разместил на своей странице в Facebook.

"Постоянный вопрос: кто же мы в этом мире — мы обслуживающий персонал или мы элита общества? Нам пытаются внушить последние два года, что мы — обслуживающий персонал, который должен оказывать медицинские услуги", — возмутился Тодуров.

Он отметил, что всегда спрашивает у людей, придерживающихся такой точки зрения, уверены ли они в том, что спасители их жизней просто-напросто обслуживают их, ведь между этим есть колоссальная разница.

"Если мы спасаем ваши жизни, то относитесь к нам как к целителям и как к врачам, а не как к персоналу, который оказывает услуги. Потому что оказать услугу и спасти вашу жизнь — это несколько разные вещи", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров обвинил исполняющую обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун в пренебрежительном отношении к главным медикам страны.