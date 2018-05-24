УкрEngРус
Регистрация

"Жизнь — не услуга": известный врач обратился с сильной речью к украинцам

4.4тЧитать новость на украинском

Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров обратился с проникновенной речью к своим коллегам, в которой рассказал о проблеме неправильного восприятия современным украинским обществом миссии врача (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, люди не должны отождествлять спасение жизней с обычными повседневными услугами. Видео с выступлением на Ukrainian Medical Festival он разместил на своей странице в Facebook.

"Постоянный вопрос: кто же мы в этом мире — мы обслуживающий персонал или мы элита общества? Нам пытаются внушить последние два года, что мы — обслуживающий персонал, который должен оказывать медицинские услуги", — возмутился Тодуров.

Новости
Бесплатная медицина в Украине: Тодуров объяснил, почему пациенты платят за стенты

Он отметил, что всегда спрашивает у людей, придерживающихся такой точки зрения, уверены ли они в том, что спасители их жизней просто-напросто обслуживают их, ведь между этим есть колоссальная разница.

"Если мы спасаем ваши жизни, то относитесь к нам как к целителям и как к врачам, а не как к персоналу, который оказывает услуги. Потому что оказать услугу и спасти вашу жизнь — это несколько разные вещи", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров обвинил исполняющую обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун в пренебрежительном отношении к главным медикам страны.

Персона
Борис Тодуров
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
viktor
viktor
Господин Тодуров, с каких пор вы стали милосердным? Брать по 10 тысяч долларов за операцию в государственно учреждении в институте сердца, продавать бесплатные стенты пациентам за тысячи долларов. Втянули всю свою семью в медицинский бизнес. Декларируете миллионы при зарплате 12 тысяч, что на вас нашло?
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины