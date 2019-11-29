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Жизнь без боли и страданий: Супрун призвала Зеленского разрешить наркотики в Украине

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В Украине почти два миллиона пациентов с различными заболеваниями, которым медицинский каннабис помог бы облегчить страдания и боль.

Об этом в Facebook написала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, отметив, что применение – каннабиса обычная медицинская практика.

"Среди них (пациентов) – более двадцати тысяч детей с фармрезистентнимы формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов российско-украинской войны с посттравматическим стрессовым расстройством", – сообщила она.

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Супрун упрекнула правительство и президента Владимира Зеленского, которые делают вид, что этих больных якобы не существует. При этом глава Украины сперва обещал поддержать легализацию медицинского каннабиса, а после отложил этот вопрос.

"В этом году в Украине едва ли не впервые был зарегистрирован законопроект на основании электронной петиции – о легализации медицинского каннабиса. Вместе с тем министр здравоохранения заявила, что нужно разработать новый законопроект. Хотя всю работу уже давно сделано. Существует проект постановления Кабмина "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Он регулирует использование медицинского каннабиса, и его нужно только принять. Кроме того, этот проект прошел все необходимые уровни согласования, и должен быть принят уже давно, но на последнем заседании правительства был заблокированный", – писала Супрун.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Экс-глава Минздрава добавила, что медицинский каннабис разрешен в 29 странах.

"Кроме того, легализация медицинского каннабиса создает конкуренцию незаконным наркотикам и в конце концов вытесняет из обращения контрабанде. Благодаря этому снижается общий уровень преступности – в том числе, связанной с "войной" наркокартелей. Меньше контрабанды означает меньше насилия, связанного с наркотиками", – отмечено в сообщении.

Супрун подчеркнула, что ВОЗ выступил за изменение статуса каннабиса, поскольку лекарства на его основе помогают пациентам справиться с болезнями.

"Политики, которые выступают против легализации медицинского каннабиса, на самом деле лишают пациентов права на жизненно необходимую медицинскую помощь. Цинично заявлять, что заботитесь о здоровье нации, и предлагать тяжелобольным пациентам подождать", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун заявила, что легализация медицинского каннабиса в Украине должна ассоциироваться с лечением тяжелобольных пациентов, а не с употреблением его в качестве наркотика.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Ульяна Супрун Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
медицина наркотики болезнь
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Waix Alex
Waix Alex
Супрун права. Нужно легализовать медицинскую марихуану, только идиоты совковые не понимают этого.
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