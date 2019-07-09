Женщина после искусственного оплодотворения родила чужих детей

В США женщина заявила, что из-за путаницы врачей при искусственном оплодотворении она забеременела "неправильными" детьми.

Семейная пара из Азии подала иск в суд на клинику в Калифорнии. После рождения детей родители были шокированы, увидев, что дети не азиатского происхождения, передает ВВС.

ДНК-тест подтвердил, что дети не являются генетически родственными, и поэтому супружеская пара отказалась от опеки над детьми. Во избежание "позора и унижения" имена родителей не называются. На искусственное оплодотворение пара потратила более 100 тысяч долларов.

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Первые подозрения у родителей возникли еще на УЗИ, когда обследование показало, что пара ожидает рождение мальчиков. Хотя при зачатии мужские эмбрионы не участвовали. Отмечается, что даже рожденные мальчики не являются друг другу родственниками.

Больница в США

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.