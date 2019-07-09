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/ Новости медицины

Женщина после искусственного оплодотворения родила чужих детей

2.6т Читать материал на украинском

В США женщина заявила, что из-за путаницы врачей при искусственном оплодотворении она забеременела "неправильными" детьми.

Семейная пара из Азии подала иск в суд на клинику в Калифорнии. После рождения детей родители были шокированы, увидев, что дети не азиатского происхождения, передает ВВС.

ДНК-тест подтвердил, что дети не являются генетически родственными, и поэтому супружеская пара отказалась от опеки над детьми. Во избежание "позора и унижения" имена родителей не называются. На искусственное оплодотворение пара потратила более 100 тысяч долларов.

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Первые подозрения у родителей возникли еще на УЗИ, когда обследование показало, что пара ожидает рождение мальчиков. Хотя при зачатии мужские эмбрионы не участвовали. Отмечается, что даже рожденные мальчики не являются друг другу родственниками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании гей-пара впервые завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя.

Место
США
Теги
здоровье новорожденный роды дети медицина
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