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Женщина начала мочиться пивом из-за болезни и обескуражила врачей

1.2т
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В США у 61-летней женщины нашли уникальное заболевание, из-за которого в ее мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь.

Медики из Питтсбурга сообщили, что пациентка поступила к ним с жалобой на недомогание, передает Daily Mail.

Ученые провели анализ и обнаружили у нее проблемы с печенью и поставили ее в очередь на трансплантацию. Врачи предположили, что женщина злоупотребляла спиртным, ведь в ее моче постоянно находили этанол.

Пиво

Пиво

"Во время первых консультаций наши специалисты пришли к выводу, что пациентка скрывает расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Однако затем мы провели анализ крови на метаболиты этанола, и он дал отрицательный результат", – полагали ученые.

В ходе дальнейшего обследования была найдена болезнь, что превращала ее мочевой пузырь в "пивоварню". Необычное расстройство объяснили тем, что пациентка употребляла много сахара, который позже поглощали бактерии, вызывающие брожение. Из-за этой реакции и вырабатывался алкоголь.

Сперва пациентке прописали противогрибковые антибиотики, но они ей не помогли. Поэтому было решено отправить ее на пересадку печени.

Отмечается, что ученые впервые наблюдали данную патологию, когда в мочевом пузыре образовывалось "пиво".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии провели исследование, результаты которого показали, что пиво в правильных пропорциях помогает сохранять желаемый вес.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Теги
алкоголь пиво медицина болезнь
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