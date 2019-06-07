Женщина на руке отростила огромный рог: шокирующие фото

В Индии у 60-летней женщины из пальца вырезали 6-сантиметровый нарост, похожий на рог.

Как сообщает Daily Mail, пациентку доставили в больницу, которая жаловалась на дискомфорт в связи с наростом на руке.

Врачи сообщили, что это первый зарегистрированный случай, когда подобное образование появляется на большом пальце. Женщина пожаловаось, что рог впервые возник на ее руке пять лет назад. Она уже раз удалила опухоль, но она вновь отросла и увеличилась в размерах.

Хирурги сообщили, что это доброкачественное образование, и удалили его. По словам медиков, женщина чувствовала себя хорошо после операции, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Медики назначили пациентке самостоятельное лечение, придя к выводу, что это себорейный кератоз. Это одно из наиболее распространенных доброкачественных новообразований у пожилых людей, которое напоминает рог, как у животных, но без кости внутри. Оно характеризуется уплотнением рогового слоя кожи и чаще всего появляется на открытых участках.

Нарост на руке Daily Mail

После операции Daily Mail

Удаленный нарост Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне врачи спасли жизнь пенсионерке, вырезав опухоль весом в 30 килограмм.

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