Землю накроют мощные магнитные бури: как уберечь здоровье

Землю накроет волна мощных магнитных бурь. Это произойдет 16, 24 и 25 января.

Как пишет "АиФ-Украина", такие явления могут повлиять на здоровье и самочувствие людей, поскольку в этот период повышается риск инфарктов, а также могут наблюдаться головные боли, повышение или понижение давления, раздражительность и сонливость.

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Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, медики рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. В то же время, людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, стоит заранее запастись нужными лекарствами.

Магнитная буря 16 января, говорят специалисты, будет "средней". Она может меньше, но все же повлиять на состояние здоровья. Особо сильная буря наступит 24 и 25 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предупреждали о магнитных бурях в начале 2019 года. Самая сильная была 11 января.

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