Лечит наследственные болезни и рак: у зеленого чая нашлись целительные свойства

Китайские исследователи обнаружили, что зеленый чай можно использовать для клеточной терапии при лечении ряда тяжелых заболеваний.

Специфическое вещество в его составе активирует группу внедренных в организм стволовых клеток, сказано в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXress.

Так, специалисты получили эмбриональные клетки почек человека, который пил зеленый чай. Основное внимание уделили протокатеховой кислоте, которая выделяется при употреблении напитка в организме человека.

Лечит рак: у зеленого чая нашлись целительные свойства wday.ru

Клетки почек ввели мышам, которых затем поили зеленым чаем, в результате чего начался процесс активации.

Отметим, клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и раком, а также против трудноизлечимых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

Зеленый чай можно использовать в клеточной терапии fb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье.

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