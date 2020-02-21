Зеленский взялся за здравоохранение: кто будет решать судьбу реформы

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу, которая займется вопросами реформирования системы здравоохранения.

Своим указом № 55/2020 от 21 февраля глава государства утвердил состав этой группы, сообщается на его сайте. Документ вступает в силу в день его опубликования.

Зеленский взялся за реформу здравоохранения

Возглавил ее руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В состав группы вошли опытные врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, а также представители разных медучреждений и профильных вузов.

До 1 марта рабочей группе необходимо провести анализ реформы системы Минздрава, по результатам которого будут внесены предложения о дальнейшем реформировании отечественной медицины. Речь идет о финансировании, усовершенствовании подготовки и беспрерывного профессионального развития докторов, других медработников, повышения уровня их зарплаты, научного сопровождения системы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание рабочей группы президент Владимир Зеленский анонсировал 19 февраля. Он заявил тогда, что анализом реформы займется "коллегия выдающихся врачей".

С 1 апреля начнется второй этап медицинской реформы, которая стартовала с начала 2018 года. Однако в нем обнаружился крупный недостаток – больницы не смогут получать деньги из благотворительных фондов и местных бюджетов.

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