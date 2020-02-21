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/ Новости медицины

Зеленский взялся за здравоохранение: кто будет решать судьбу реформы

2.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу, которая займется вопросами реформирования системы здравоохранения.

Своим указом № 55/2020 от 21 февраля глава государства утвердил состав этой группы, сообщается на его сайте. Документ вступает в силу в день его опубликования.

Зеленский взялся за реформу здравоохранения

Зеленский взялся за реформу здравоохранения

Возглавил ее руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В состав группы вошли опытные врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, а также представители разных медучреждений и профильных вузов.

До 1 марта рабочей группе необходимо провести анализ реформы системы Минздрава, по результатам которого будут внесены предложения о дальнейшем реформировании отечественной медицины. Речь идет о финансировании, усовершенствовании подготовки и беспрерывного профессионального развития докторов, других медработников, повышения уровня их зарплаты, научного сопровождения системы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание рабочей группы президент Владимир Зеленский анонсировал 19 февраля. Он заявил тогда, что анализом реформы займется "коллегия выдающихся врачей".

С 1 апреля начнется второй этап медицинской реформы, которая стартовала с начала 2018 года. Однако в нем обнаружился крупный недостаток – больницы не смогут получать деньги из благотворительных фондов и местных бюджетов.

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Тема
Медицинская реформа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Министерство здравоохранения
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ttt ta
ttt ta
Медицина - дело такое, даже если угадаешь, в какую сторону реформировать, результат будет лет через 8.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Радуцький - фізкультурний лікар. Чергове шоу.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А образовательную систему не надо, правильно, б*дл*м управлять легче всего.
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