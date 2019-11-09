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/ Новости медицины

Зеленский пообещал масштабные изменения в медицине: кого коснутся

2.1т Читать материал на украинском

Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", который подписал президент Украины Владимир Зеленский, предполагает ряд изменений в регулировании работы медицины.

Текст документа был обнародован пресс-службой Офиса президента. До конца текущего года Зеленский приказал правительству пересмотреть установленные границы госпитальных округов, урегулировать процедуру закупки медицинских услуг, установить тарифы на них, а также запустить систему трансплантации органов.

Новости
Трансплантация органов в Украине: что мешает развитию этой сферы

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Слово и дело

До 31 января 2020-го президент приказал обеспечить автономизацию работы центров экстренной медицинской помощи, внедрить электронную системы работы оперативно-диспетчерских служб и внедрить современные подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников системы экстренной медицинской помощи.

На 2020-й также запланирована реформа в сфере медицинского страхования. Так, до конца следующего года Зеленский потребовал повысить уровень доступности и качества оказания вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи населению и утвердить стратегию массового страхования.

Часть указа о медицине

Часть указа о медицине

Скриншот

Часть указа о медицине

Часть указа о медицине

Скриншот

Часть указа о медицине

Часть указа о медицине

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что система проведения операций с пересадки органов от неродственного донора в Украине, предусмотреная законом "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", должна заработать уже со следующего года.

Закон, который должен был узаконить надежды пациентов и их семей на пересадку органов от донора, не являющегося родственником, был введен еще 1 января 2019 года. Но на самом деле документ до сих пор так и не заработал.

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Темы
Медицинская реформа Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
медицина политика
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