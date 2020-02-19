Зеленский отдаст медицину в Украине "коллегии выдающихся врачей"

Президент Владимир Зеленский заявил, что анализом медицинской реформы в Украине займется "коллегия выдающихся врачей".

Такое заявление гарант сделал после визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения (Киевская область).

"Мы договорились, что под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, – это не только главврачи, но и фельдшеры, все. Мы поставили задачу вчера: я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая была и части, которая будет в будущем", – пояснил глава государства.

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Зеленский добавил, что попозже будет назван состав данной коллегии медиков. При этом первые отчеты должны быть уже к 1 марта, ведь с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский попытался оправдаться перед участниками брифинга за ранний уход.

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