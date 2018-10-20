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/Новости медицины

''Зеленка'', ''Валидол'' и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине

8.6тЧитать материал на украинском

За последние пять лет украинцы потратили почти четыре миллиарда долларов на лекарства, клиническая эффективность которых недоказана. Среди них ― гомеопатия и медикаменты на растительной основе.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также обнародовала видеоролик "Украинцы и фуфломицин", в котором рассказывается о недействующих, но популярных лекарствах. Отметим, что в этот список вошли широко известные "зеленка", перекись водорода и "Валидол" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Из этих четырех миллиардов долларов 2,5 млрд были потрачены на лекарства с недоказанной эффективностью, 309 миллионов ― на гомеопатию и 905 миллионов на фитотерапию", ― говорится в ролике.

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При этом сообщается, что в гомеопатических медикаментах фактически отсутствует действующее вещество. Такие лекарства, как правило, не вредят здоровью, но и не помогают. Их опасность заключается в том, что пациент вместо эффективных препаратов, по сути, ничем не лечится.

Фитотерапия ― это лечение препаратами, действующее вещество которых состоит исключительно из растений. Большинство таких лекарств отсутствует в стандартах предоставления медпомощи.

Самая большая статья расходов украинцев, лекарства без доказанной эффективности, имеют действующее вещество, которое запрещено в ЕС и США. Одним из самых популярных таких препаратов является раствор для инъекций на основе крови телят, который часто назначают после инсульта.

Причинами покупки неработающих лекарств назвали частую рекламу таких препаратов на ТВ, назначение их врачами за определенный процент от производителей и продажа медпрепаратов без рецептов.

Как писал OBOZREVATEL, эксперты составили список наиболее дорогостоящих лекарственных средств, которые не обладают подтвержденной эффективностью, и, тем не менее, входят в число наиболее популярных и покупаемых украинцами.

Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Предлагаем хохлам вместо зеленки и перекиси, при порезах. использовать собственную слюну и дерьмо
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Клиническая эффективность самой Уляны Супрун не доказана. Ее откровения и рассуждения уже читать надоело, фуфло толкает и только.
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