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/Новости медицины

Заживляют раны без шрамов: у саламандр нашли чудодейственную силу

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Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что слизь, которую выделяют китайские исполинские саламандры, "склеивает" раны лучше, чем существующие хирургические клеи.

Выделяемый амфибиями секрет улучшает эластичность кожи и уменьшает шрамы после затягивания. Об этом сообщает научный журнал New Scientist.

Современные средства для заживления ран недостаточно прочно скрепляют поврежденные ткани. Кроме того, их применение может вызывать аллергию.

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Китайская исполинская саламандра

Китайская исполинская саламандра

На полученный биоклей ученые возлагают большие надежды, поскольку он лучше заживляет раны, не оставляя рубцов.

Китайские исполинские саламандры - самые крупные и долгоживущие амфибии в мире. При получении травмы они выделяют из кожи слизь, богатую белком, для восстановления тканей.

Ранее MedOboz сообщал о новом изобретении ученых для человеческого сердца, которое способно помочь больным быстро восстановиться после сердечного приступа.

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Тема
Здоровье
Тег
медицина
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