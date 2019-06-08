Заживляют раны без шрамов: у саламандр нашли чудодейственную силу

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что слизь, которую выделяют китайские исполинские саламандры, "склеивает" раны лучше, чем существующие хирургические клеи.

Выделяемый амфибиями секрет улучшает эластичность кожи и уменьшает шрамы после затягивания. Об этом сообщает научный журнал New Scientist.

Современные средства для заживления ран недостаточно прочно скрепляют поврежденные ткани. Кроме того, их применение может вызывать аллергию.

Китайская исполинская саламандра

На полученный биоклей ученые возлагают большие надежды, поскольку он лучше заживляет раны, не оставляя рубцов.

Китайские исполинские саламандры - самые крупные и долгоживущие амфибии в мире. При получении травмы они выделяют из кожи слизь, богатую белком, для восстановления тканей.

Ранее MedOboz сообщал о новом изобретении ученых для человеческого сердца, которое способно помочь больным быстро восстановиться после сердечного приступа.

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