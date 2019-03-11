Защитить иммунитет поможет первый в Украине препарат на основе бета-глюкана

Главным защитником организма от болезней является его иммунитет. Это – защитная система организма человека, которая ставит барьеры на пути инфекций и болезней.

Иммунная система также борется с нарушениями работы внутренних систем, изменений тканей и клеток, противостоит влиянию канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания.

К сожалению, современная жизнь, особенно в условиях города, приводит к ослаблению иммунитета. Как следствие, организм человека становится беззащитным перед атаками инфекций, болезнетворных организмов, вредных веществ.

Главные причины ослабления иммунитета

Основными причинами того, что защитная система организма ослабевает, являются:

- количественное и качественное нарушение режима питания, а также истощение организма общего характера;

- зимний и весенний дефицит витаминов (авитаминоз);

- инфекции вирусного и бактериального характера (герпес, туберкулез, малярия, ВИЧ, краснуха, корь), в том числе хронические, а также заражение паразитами (токсоплазмоз, аскаридоз, энтеробиоз, другие гельминтозы);

- значительная кровопотеря (анемия), в частности, при ожогах, нарушениях работы почек (протеинурии, пиелонефрите);

- травмы и хирургические вмешательства негативно влияют на иммунитет, приводя к вторичному иммунодефициту;

- болезни внутренних органов, в том числе щитовидки, сахарного диабета, других;

- интоксикации при помощи химических токсичных веществ, лекарственных средств (антибиотиков, антиметаболитов, глюкокортикоидов), наркотиков, цитостатиков (при проведении химиотерапии у онкобольных).

Кроме того, к ослаблению иммунитета склонны люди старшего возраста, женщины во время беременности, а также раковые больные.

Как видим, наибольшим рискам, приводящим к ослаблению иммунной системы, подвергаются жители городов. Ведь, в отличие от сельской местности, где люди живут на некотором расстоянии друг от друга, даже в небольших городах наблюдается концентрированное скопление людей, инфекций, загрязнений воздуха, окружающей среды.

Все перечисленные факторы наносят удар нашему иммунитету, пробивая брешь в этом естественном барьере.

Человек с ослабленным иммунитетом чаще болеет, а его активность и жизнеспособность катастрофически снижаются. Он ощущает себя слабым, уставшим, так как организм оказывается не способен к активной борьбе.

Как работает иммунитет?

Иммунная система человека – сложнейший механизм, основным свойством которого является способность различать полезные и вредные элементы, отличать "свои" и "чужие" микроорганизмы и патогены.

Если иммунитет человека ослаблен, у него возникает так называемый иммунодефицит, когда защитные силы организма ослабевают. В этом случае угроза заболевания повышается, и риски заболеть становятся все более угрожающими. У человека с иммунодефицитом происходят обострения хронических заболеваний, он чаще страдает от острых респираторных инфекций, герпеса, паразитарных инвазий (заражений).

Вот почему укрепление иммунитета – важнейшая составляющая заботы о здоровье.

В группу риска тех, кто наиболее подвержен иммунодефициту, входят:

- городские жители;

- дети;

- беременные женщины;

- пожилые люди (старше 60 лет);

- те, кто недавно перенес тяжелое заболевание, операцию или травму;

- хронические и онкобольные.

Восстановить и сохранить здоровье поможет иммуномодулятор Бета-Иммун

Существует множество способов восстановления и укрепления ослабленного иммунитета, самый надежный и эффективный из которых – прием иммуномодуляторов.

Иммуномодуляторы – это препараты, которые регулируют и укрепляют иммунитет. Они могут состоять из синтетических или натуральных компонентов.

Эксперты развитых стран Европы отмечают: чем более натуральные компоненты содержатся в препарате, тем выше его безопасность для вашего здоровья. Особенно важно выбирать препараты с натуральными комплексами, при выборе иммуномодуляторов, чтобы как можно меньше навредить органам и системам и без того ослабленного организма.

Вот почему серьезные специалисты – иммунологи рекомендуют применять иммуномодуляторы новейшего поколения, которые содержат бета-глюканы – иммуномодулирующие агенты (по своему химическому составу – полисахаридные элементы), которые благодаря своей эффективности и безопасности успешно применяются в медицинской практике во всем мире. Высокая эффективность бета-глюканов доказана также одним из наиболее авторитетных регуляторных органов в мире – американской FDA.

Эти вещества обладают свойством корректировать неустойчивую иммунную систему, что подтверждено множеством зарубежных исследований. Эксперименты подтвердили: бета-глюканы не только обладают свойством корректировать иммунную систему, но и активно борются с патологическими бактериями, вирусами, микозными и даже паразитарными инфекциями.

Более того, бета-глюканы обладают высокой иммуномодулирующей эффективностью, в то же время практически не вызывают побочных эффектов, поскольку производятся из натуральных компонентов.

Бета-иммун – первый в Украине препарат на основе бета-глюканов

Бета-иммун – первый препарат в Украине на основе применения бета-глюканов. Его применение рекомендовано экспертами при:

- ослаблении иммунной системы;

- профилактике и лечении болезней, в том числе онкологических;

- профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

- жизни в условиях городов (курсовые приемы в осенне-весенний период);

- аллергических реакциях;

- нарушениях качественных показателей крови;

- необходимости ускорить выздоровление после перенесенных заболеваний, травм, операций.

Бета-Иммун также содержит растительные экстракты кожи черного ореха, а также такие важнейшие микроэлементы, как селен, флавоноиды, гликозиды, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, серу, железо.

Кроме функций иммуномодулятора, Бета-Иммун производит также:

- противовоспалительный;

- противомикробный (стимулирует образование антител к микробам);

- противопаразитарный;

- антиоксидантный эффект.

Бета-Иммун обладает свойством восстанавливать нарушенный обмен веществ, улучшать показатели крови, увеличивая производство лейкоцитов, помогая защищать организм от свободных радикалов.

Когда Бета-Иммун незаменим

Опытные врачи-терапевты и иммунологи рекомендуют курсовой прием препарата Бета-Иммун, если пациента беспокоят острые и хронические фазы инфекций и воспалительных болезней, включая вирусный гепатит, болезни мочеполовой сферы, дыхательных путей.

Препарат может применяться и при необходимости укрепить организм в периоды подверженности стрессу, при чрезмерных физических нагрузках, а также если у пациента наблюдаются частые рецидивы герпеса, фурункулеза.

Схемы лечения иммуномодулятором Бета-Иммун

В зависимости от фазы заболевания, Бета-Иммун может применяться с различной частотой и длительностью. Для большей эффективности прием капсул препарата производится за полчаса до приема пищи или через спустя такое же время - после.

Если заболевание находится в острой, активной фазе, то следует принимать усиленную дозу в 2-3 капсулы и течение дня.

В том случае, если вы все же не хотите дожидаться момента, когда вас атакует болезнь и хотите предупредить ее появление, то достаточно 1-2 раза в год проводить превентивные курсы приема иммуномодулятора Бета-иммун.

Для рестарта иммунной системы следует принимать всего по 1 капсуле в день, однако в течение более длительного периода – 1-2 месяца. В этом случае иммунная система человека укрепится настолько, чтобы получить достаточную и надежную защиту нашего организма от возможных атак болезнетворных патогенов.

Бета-Иммун – первый в Украине иммуномодулятор клеточного иммунитета на основе бета-глюкана, рекомендованный FDA (США).

Берегите своих близких и будьте здоровы!

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