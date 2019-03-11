Защитить иммунитет поможет первый в Украине препарат на основе бета-глюкана

Главным защитником организма от болезней является его иммунитет. Это – защитная система организма человека, которая ставит барьеры на пути инфекций и болезней.
Иммунная система также борется с нарушениями работы внутренних систем, изменений тканей и клеток, противостоит влиянию канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания.
К сожалению, современная жизнь, особенно в условиях города, приводит к ослаблению иммунитета. Как следствие, организм человека становится беззащитным перед атаками инфекций, болезнетворных организмов, вредных веществ.
Главные причины ослабления иммунитета
Основными причинами того, что защитная система организма ослабевает, являются:
- количественное и качественное нарушение режима питания, а также истощение организма общего характера;
- зимний и весенний дефицит витаминов (авитаминоз);
- инфекции вирусного и бактериального характера (герпес, туберкулез, малярия, ВИЧ, краснуха, корь), в том числе хронические, а также заражение паразитами (токсоплазмоз, аскаридоз, энтеробиоз, другие гельминтозы);
- значительная кровопотеря (анемия), в частности, при ожогах, нарушениях работы почек (протеинурии, пиелонефрите);
- травмы и хирургические вмешательства негативно влияют на иммунитет, приводя к вторичному иммунодефициту;
- болезни внутренних органов, в том числе щитовидки, сахарного диабета, других;
- интоксикации при помощи химических токсичных веществ, лекарственных средств (антибиотиков, антиметаболитов, глюкокортикоидов), наркотиков, цитостатиков (при проведении химиотерапии у онкобольных).
Кроме того, к ослаблению иммунитета склонны люди старшего возраста, женщины во время беременности, а также раковые больные.
Как видим, наибольшим рискам, приводящим к ослаблению иммунной системы, подвергаются жители городов. Ведь, в отличие от сельской местности, где люди живут на некотором расстоянии друг от друга, даже в небольших городах наблюдается концентрированное скопление людей, инфекций, загрязнений воздуха, окружающей среды.
Все перечисленные факторы наносят удар нашему иммунитету, пробивая брешь в этом естественном барьере.
Человек с ослабленным иммунитетом чаще болеет, а его активность и жизнеспособность катастрофически снижаются. Он ощущает себя слабым, уставшим, так как организм оказывается не способен к активной борьбе.
Как работает иммунитет?
Иммунная система человека – сложнейший механизм, основным свойством которого является способность различать полезные и вредные элементы, отличать "свои" и "чужие" микроорганизмы и патогены.
Если иммунитет человека ослаблен, у него возникает так называемый иммунодефицит, когда защитные силы организма ослабевают. В этом случае угроза заболевания повышается, и риски заболеть становятся все более угрожающими. У человека с иммунодефицитом происходят обострения хронических заболеваний, он чаще страдает от острых респираторных инфекций, герпеса, паразитарных инвазий (заражений).
Вот почему укрепление иммунитета – важнейшая составляющая заботы о здоровье.
В группу риска тех, кто наиболее подвержен иммунодефициту, входят:
- городские жители;
- дети;
- беременные женщины;
- пожилые люди (старше 60 лет);
- те, кто недавно перенес тяжелое заболевание, операцию или травму;
- хронические и онкобольные.
Восстановить и сохранить здоровье поможет иммуномодулятор Бета-Иммун
Существует множество способов восстановления и укрепления ослабленного иммунитета, самый надежный и эффективный из которых – прием иммуномодуляторов.
Иммуномодуляторы – это препараты, которые регулируют и укрепляют иммунитет. Они могут состоять из синтетических или натуральных компонентов.
Эксперты развитых стран Европы отмечают: чем более натуральные компоненты содержатся в препарате, тем выше его безопасность для вашего здоровья. Особенно важно выбирать препараты с натуральными комплексами, при выборе иммуномодуляторов, чтобы как можно меньше навредить органам и системам и без того ослабленного организма.
Вот почему серьезные специалисты – иммунологи рекомендуют применять иммуномодуляторы новейшего поколения, которые содержат бета-глюканы – иммуномодулирующие агенты (по своему химическому составу – полисахаридные элементы), которые благодаря своей эффективности и безопасности успешно применяются в медицинской практике во всем мире. Высокая эффективность бета-глюканов доказана также одним из наиболее авторитетных регуляторных органов в мире – американской FDA.
Эти вещества обладают свойством корректировать неустойчивую иммунную систему, что подтверждено множеством зарубежных исследований. Эксперименты подтвердили: бета-глюканы не только обладают свойством корректировать иммунную систему, но и активно борются с патологическими бактериями, вирусами, микозными и даже паразитарными инфекциями.
Более того, бета-глюканы обладают высокой иммуномодулирующей эффективностью, в то же время практически не вызывают побочных эффектов, поскольку производятся из натуральных компонентов.
Бета-иммун – первый в Украине препарат на основе бета-глюканов
Бета-иммун – первый препарат в Украине на основе применения бета-глюканов. Его применение рекомендовано экспертами при:
- ослаблении иммунной системы;
- профилактике и лечении болезней, в том числе онкологических;
- профилактике и лечении инфекционных заболеваний;
- жизни в условиях городов (курсовые приемы в осенне-весенний период);
- аллергических реакциях;
- нарушениях качественных показателей крови;
- необходимости ускорить выздоровление после перенесенных заболеваний, травм, операций.
Бета-Иммун также содержит растительные экстракты кожи черного ореха, а также такие важнейшие микроэлементы, как селен, флавоноиды, гликозиды, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, серу, железо.
Кроме функций иммуномодулятора, Бета-Иммун производит также:
- противовоспалительный;
- противомикробный (стимулирует образование антител к микробам);
- противопаразитарный;
- антиоксидантный эффект.
Бета-Иммун обладает свойством восстанавливать нарушенный обмен веществ, улучшать показатели крови, увеличивая производство лейкоцитов, помогая защищать организм от свободных радикалов.
Когда Бета-Иммун незаменим
Опытные врачи-терапевты и иммунологи рекомендуют курсовой прием препарата Бета-Иммун, если пациента беспокоят острые и хронические фазы инфекций и воспалительных болезней, включая вирусный гепатит, болезни мочеполовой сферы, дыхательных путей.
Препарат может применяться и при необходимости укрепить организм в периоды подверженности стрессу, при чрезмерных физических нагрузках, а также если у пациента наблюдаются частые рецидивы герпеса, фурункулеза.
Схемы лечения иммуномодулятором Бета-Иммун
В зависимости от фазы заболевания, Бета-Иммун может применяться с различной частотой и длительностью. Для большей эффективности прием капсул препарата производится за полчаса до приема пищи или через спустя такое же время - после.
Если заболевание находится в острой, активной фазе, то следует принимать усиленную дозу в 2-3 капсулы и течение дня.
В том случае, если вы все же не хотите дожидаться момента, когда вас атакует болезнь и хотите предупредить ее появление, то достаточно 1-2 раза в год проводить превентивные курсы приема иммуномодулятора Бета-иммун.
Для рестарта иммунной системы следует принимать всего по 1 капсуле в день, однако в течение более длительного периода – 1-2 месяца. В этом случае иммунная система человека укрепится настолько, чтобы получить достаточную и надежную защиту нашего организма от возможных атак болезнетворных патогенов.
Бета-Иммун – первый в Украине иммуномодулятор клеточного иммунитета на основе бета-глюкана, рекомендованный FDA (США).
Берегите своих близких и будьте здоровы!
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