Зарплату врачам можно увеличить в пять раз

Украинская медицина просто погрязла в проблемах. И дело не только в недофинансировании, отсутствии нормальных условий для оказания и получения качественной помощи в большей части страны, но и в отношении к самим врачам и медперсоналу. В частности, речь идет об оплате труда врачей, которая после реформаторских нововведений может пострадать еще больше.

"По поводу воя и стонов, которые несутся сейчас в СМИ и социальных сетях на счет введения с 1 апреля новой системы оплаты медицинских работников в Украине. Подход правильный, но только власть как всегда не удосужилась провести информационно-разъяснительную работу среди медиков и населения", – написал у себя в Facebook эксперт Сергей Рассказов.

По его словам, в системе медицинских кадров в Украине страшный перекос и дисбаланс, о котором умалчивает Министерство здравоохранения Украины - огромное количество специалистов и нехватка врачей общего профиля, количество среднего медицинского персонала равно количеству врачей, а должно быть 1:4. Так, в реанимации на каждого больного должна быть одна медсестра, которая работает только 12 часов, а затем на ее сменяет другая на следующие 12 часов.

Зарплаты врачей сейчас оставляют желать лучшего ZIK

"В Канаде сейчас количество населения такое же как в Украине – чуть больше 37 миллионов, а всех врачей меньше 100 тысяч, в Украине около 200 тысяч. Качество медицинской помощи в Канаде и Украине не подлежит сравнению. В Канаде государственная система здравоохранения, финансируемая за деньги налогоплательщиков, а не страховая, но продуманная организация учреждений медицинской помощи. Так, на всю провинцию Манитоба с населением 1,5 млн существует только одно отделение нейрохирургии, где работает только 10 нейрохирургов. Общая численность нейрохирургов меньше 500 человек, а в Украине - более тысячи. Это потому что нейрохирург за год должен производить не менее 200 операций, чтобы поддерживать уровень профессиональной компетенции.

В Украине никаких показателей нет – кому нужны такие хирурги, которые делают 1 операцию в 2 недели? Кроме того, есть огромное количество нейрохирургов пенсионного возраста, которые уже давно не оперируют, но продолжают занимать должность. Яркий пример – профессор Полищук, заведующий кафедрой нейрохирургии Национальной Медицинской Академии Последипломного Образования, старше 75 лет и давно не оперирующий, но продолжающий занимать место профессора. Где, в какой стране может быть такой нонсенс? Как неоперирущий хирург может учить современным операциям молодых специалистов, если он сам не стоял за операционным столом 10 лет?, – отметил Рассказов, добавив, что знаменитого профессора Яшаргила, основателя современной микронейрохирургии, всемирно известного нейрохирурга, абсолютно спокойно уволили с должности заведующего кафедрой нейрохирургии университета Цюриха по достижению пенсионного возраста 65 лет, несмотря ни на какие заслуги и регалии. – Это нормально, это по-европейски, так живет цивилизованный мир!".

Он отметил, что такая ситуация во всех областях медицины в Украине. "Представьте сколько можно сократить избыточного персонала! В Канаде меньше 500 нейрохирургов, в Украине в 3 раза больше. В Канаде меньше 1000 неврологов, в Украине – 5000, если сократить до уровня Канады при сохранении фонда заработной платы, то каждый оставшийся практиковать невролог в Украине получал бы в 5 раз больше!

Однако так называемая медицинская "элита" старательно скрывает от населения и общества правду о полном провале кадровой политики в здравоохранении Украины, несмотря на то, что сами они часто бывают за границей и прекрасно знают о положении дел в цивилизованных странах, но дома сидят тихо и не хотят выносить сор из избы. Поэтому не смотря на объявленную властью очередную реформу здравоохранения, без радикального изменения кадровой политики и планирования действительно необходимого объема различных видов медицинских услуг и количества медицинских учреждений, ничего существенного опять не произойдёт. Не хотят наши профессора и доктора наук продолжать дежурить до конца своей карьеры, как это требуется за рубежом. Там никого не интересует твои регалии и должности: не можешь дежурить – увольняйся! А у нас они, видите ли, "белая кость", они выше рядовых врачей, которые тянут лямку рутинной работы в больницах! Этот пережиток советской системы должен исчезнуть в европейской Украине!", – подытожил эксперт.

Стоит отметить, что подписчики Рассказова в большинстве не согласны с его мнением, что видно в комментариях к посту.

Комментарии к посту Сергея Рассказова

Комментарии к посту Сергея Рассказова

Комментарии к посту Сергея Рассказова

Комментарии к посту Сергея Рассказова

Комментарии к посту Сергея Рассказова

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Владимир Зеленский создал временную рабочую группу, которая займется вопросами реформирования системы здравоохранения.

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