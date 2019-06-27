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/Новости медицины

Электронные сигареты убивают? Америка приняла радикальные меры

2.2тЧитать материал на украинском

Сан-Франциско – первый американский город, который принял решение запретить продажу электронных сигарет.

Во вторник 25 июня городской совет наблюдателей единогласно поддержал соответствующее постановление. Об этом сообщает телеканал CNN.

В документе говорится, что никто не может продавать или распространять электронные сигареты в Сан-Франциско. Это будет возможно, если продукт получит одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В городе запрещена продажа электронных сигарет в обычных магазинах, а также через интернет на адрес в Сан-Франциско. Постановление также распространяется на ароматизированные табачные изделия в дополнение к электронным устройствам для курения.

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Электронные сигареты

Электронные сигареты

pixabay.com

По словам городского прокурора Денниса Эррера, это решаюший шаг, который поможет защитить детей от никотиновой зависимости.

Ранее MedOboz писал, что подросток из Невады получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты. Он был доставлен в больницу с переломом челюсти и сломанными зубами.

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Тема
Здоровье
Место
СШАСан-Франциско
Тег
курение
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