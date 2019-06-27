Электронные сигареты убивают? Америка приняла радикальные меры

Сан-Франциско – первый американский город, который принял решение запретить продажу электронных сигарет.

Во вторник 25 июня городской совет наблюдателей единогласно поддержал соответствующее постановление. Об этом сообщает телеканал CNN.

В документе говорится, что никто не может продавать или распространять электронные сигареты в Сан-Франциско. Это будет возможно, если продукт получит одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В городе запрещена продажа электронных сигарет в обычных магазинах, а также через интернет на адрес в Сан-Франциско. Постановление также распространяется на ароматизированные табачные изделия в дополнение к электронным устройствам для курения.

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Электронные сигареты pixabay.com

По словам городского прокурора Денниса Эррера, это решаюший шаг, который поможет защитить детей от никотиновой зависимости.

Ранее MedOboz писал, что подросток из Невады получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты. Он был доставлен в больницу с переломом челюсти и сломанными зубами.

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