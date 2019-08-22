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/ Новости медицины

Заменит Супрун: стало известно, кто возглавит Минздрав

3.4т Читать материал на украинском

Новым министром здравоохранения станет, скорее всего, глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Как передает ZN.uа, его кандидатуру поддержало экспертное сообщество, американская сторона и Офис президента.

Петренко является высококвалифицированным менеджером, имеет опыт работы в частных клиниках и на государственной службе, а также имеет хорошие отношения с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

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Он был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Олег Петренко

Олег Петренко

zdorov-info.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" рассказали, что определились с будущими министрами примерно на 70%. На каждую должность у партии было по 3-4 кандидата.

При этом сама Супрун недавно жестко высказалась в сторону лидера СН Дмитрия Разумкова, который, вероятно, станет новым главой Верховной Рады. Она обвинила политика в том, что он не разбирается в сути медицинской реформы.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Судя по послужному списку и одобрения американских хозяев - это перестановка кроватей в борделе
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CARGO 100
CARGO 100
Евгений Зеленский, в 6-ой палате ...
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Waix Alex
Waix Alex
Реформы должны быть прололжены!
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