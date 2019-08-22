Заменит Супрун: стало известно, кто возглавит Минздрав

Новым министром здравоохранения станет, скорее всего, глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Как передает ZN.uа, его кандидатуру поддержало экспертное сообщество, американская сторона и Офис президента.

Петренко является высококвалифицированным менеджером, имеет опыт работы в частных клиниках и на государственной службе, а также имеет хорошие отношения с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Он был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Олег Петренко zdorov-info.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" рассказали, что определились с будущими министрами примерно на 70%. На каждую должность у партии было по 3-4 кандидата.

При этом сама Супрун недавно жестко высказалась в сторону лидера СН Дмитрия Разумкова, который, вероятно, станет новым главой Верховной Рады. Она обвинила политика в том, что он не разбирается в сути медицинской реформы.

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