Законопроект про импорт лекарств – диверсия против народа Украины

Полностью согласна с экспертами, закон про так называемый параллельный импорт является диверсией против народа Украины, завалит страну некачественными лекарственными средствами. Украину лишают самой возможности контролировать качество завозимых медикаментов, и все это под душещипательными предлогами якобы обеспечения дешевыми лекарствами. Их эффективность совершенно никого не волнует.

Спасибо комитету здравоохранения, что не пропустил этот закон, который тем не менее очутился в Раде. Народ имеет право знать, не нужно манипулировать вещами, которые являются частью национальной безопасности страны.

Самое главное слушайте с 22.42 по 28.00 минуты. У нас много замечательных отечественных производителей и нечего паплюжить все живое, что есть в нашей стране.

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