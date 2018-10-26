Забыл иглу в горле ребенка: в Украине вспыхнул громкий скандал вокруг врача

На Закарпатье разгорелся громкий скандал вокруг врача Ужгородской районной больницы: стоматолог оставил в горле ребенка иглу, а когда мальчик обратился к нему с жалобами, отказался его принять.

13-летний школьник из Чопа жил с иглой в горле два дня, пока ее не вытащили в другом медицинском учреждении. Подробности инцидента на своей странице в Facebook рассказала журналистка Лора Приходько.

По ее словам, вопиющий случай произошел 23 октября. Мальчик обратился к врачу с зубной болью. Стоматолог удалил из зуба нерв, положил лекарство и сказал прийти через неделю. Однако по дороге домой ребенок почувствовал, что "в горле очень колет".

"Мама не понимала, что происходит. Она вызвала с работы мужа, чтобы он посидел с другим малышом, а сама с сынишкой поехала в Ужгород в детскую больницу. В приемном отделении ее послали в стоматологическую клинику возле Главпочтампа. Стоматолог посмотрела горло, ничего не увидела, сказала, что нужно сделать снимок. Вернулись в детскую больницу в приемное отделение. Там вызвали ЛОРа, он осмотрел горло, сказал попшикать пшикалкой и давать обезболивающие. Никаких снимков", — написала журналистка.

После этого женщина с ребенком вернулись в Чоп, но боль в горле не проходила. Утром 24 октября они снова обратились к горе-врачу, но он осмотреть пациента не захотел, "ведь для этого есть городская больница, и они за это получают деньги".

Мать и ребенка отправляли из больницы в больницу, и только в одной из поликлиник Ужгорода удалось сделать рентген-снимок, после чего иглу таки вытащили.

В горле ребенка обнаружили иглу Facebook Лоры Приходько

В горле ребенка обнаружили иглу Facebook Лоры Приходько

В горле ребенка обнаружили иглу Facebook Лоры Приходько

"Рентгенолог увидел в горле иглу! Он единственный из всех врачей, наконец, выписал первый содержательный медицинский документ, отдал маме и немедленно отправил в областную больницу", — отметила Приходько.

Со ссылкой на медиков она добавила, что если бы игла попала в легкие или трахею, инцидент мог закончиться летальным исходом.

Вопиющее происшествие вызвало бурную реакцию в сети. Возмущенные украинцы призвали предать случай максимальной огласке и привлечь к ответственности врача за халатность.

"Это ужас, а если бы ребенок умер?! Кто бы нес ответственность за такую халатность? Это, бл*ть, не врач, а свинья","Не дай Бог к такому врачу попасть!", "Вы заметили, сколько они футболили маму с ребенком? Это не врачи, а садисты в белых халатах!", "Таких врачей надо сразу лишать диплома, даже при отказе осмотра, и тогда там дураков не будет", — не сдерживают эмоций пользователи Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Киеве из-за халатности медиков скончался мужчина. Похожая ситуация произошла в Херсоне. В сентябре в областной больнице от инсульта умерла женщина. В ее смерти обвиняют врача, которая отказалась прийти на помощь.