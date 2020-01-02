Забудьте о салатах с майонезом! Супрун дала советы по праздничному детоксу

Бывший глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала полезные советы, как провести "детокс" и очистить организм после новогодних праздников.

В Facebook она написала, что в теле человека есть ряд ферментов, а также печень, почки, легкие и кишечник, что обезвреживают и выводят различные соединения.

"Не делайте себе новогоднюю "интоксикацию": вовремя прекращайте есть, выбирайте овощи и фрукты, пейте воду, не курите, не допускайте обезвоживания, тяжести в желудке. Оставьте в 1980-х салаты, изложенные перемазанных майонезом слоями, мойте руки, не ешьте ночью и будьте сдержанными с алкоголем", – предупредила она.

При этом Супрун пояснила, что пить свежевыжатый сок свеклы, имбиря, яблок и моркови это конечно полезно, но они не спасут организм от отравления.

Также экс-министр далее следующие полезные советы:

Алкоголь это всегда токсичные вещества. Лучше выпить один бокал или вообще отказаться от спиртного.

Активированный уголь не предотвращает отравление алкоголем, цианидом или тяжелыми металлами. И он также не способствует пищеварению.

Курение, дым, пыль и аэрозоли загрязняют наши легкие. Загрязнение легких вредит нам на системном уровне.

В случае отравления не стоит промывать кишечник от "токсинов". Однако, следует устранять причину попадания остатков бактерий в кровь, то есть лечить кишечник: восстановить баланс микрофлоры рационом, богатым пищевыми волокнами, и обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Наличие висцерального жира может привести к хроническим болезням. Чтобы этого избежать, нужно постоянно правильно питаться и делать физические упражнения.В пищу желательно употреблять еду растительного происхождения, а вот есть красное мясо ежедневно, тем более много, не стоит.

Праздничный стол

При пищевом отравлении нужно немедленно обратиться к врачу. Пить уголь или ферменты, тем более водку "для дезинфекции" не надо. Симптомы отравления: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, расфокусировка зрения и головокружение.

Чтобы избежать несварения (диспепсия) нужно не переедать, есть овощи без майонеза, запивать пищу водой, есть медленно и осознанно. Можно принять энзиматический препарат, но он начнет действовать уже в двенадцатиперстной кишке. Если есть рвотные позывы, то их можно не сдерживать, но потом выпить много воды.

Чтобы избежать запора нужно пить воду, не употреблять алкоголь, отдать предпочтение фруктам и овощам и двигаться. Также можно принять слабительное или сделать клизму.

Хронический стресс приводит к нарушениям сна, сердечно-сосудистым болезням, заболеваниям желудочно-кишечного тракта и преждевременному старению кожи. Чтобы с этим справиться нужно проанализировать свою жизнь самим или с психотерапевтом, найти причины хронического стресса и составить план управления ними.

Хроническая болезнь почек является причиной накопления в крови так называемых уремических токсинов, которые в норме должны были покинуть организм вместе с мочой. "Чистка почек" литрами воды с лимоном, пшеном или соками здесь не поможет. Песок и камни из почек тоже не выведет.

Для борьбы с "социальным похмельем" (усталость и полное истощение после интенсивного общения) подойдет временное уединение и пребывание на природе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун дала совет, как подводить итоги года безопасно для своего ментального здоровья.

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