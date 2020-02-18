Заброшенное место с "прокаженными": как выглядит единственный в Украине лепрозорий. Видео

В селе Кучурган, Одесская область, находится единственный в Украине лепрозорий, куда во времена СССР свозили больных проказой.

Заведение является закрытым, однако карантинной зоной спокойно ходят люди, говорится в сюжете ТСН.

Территория спецучреждения выглядит заброшенной, однако в профильной больнице находится шестеро пациентов. Главный врач лепрозория Юрий Рыбак от общения отказался, ссылаясь на отсутствие разрешения от министерства. Журналистов же с территории больницы прогнала женщина в белом халате, которая не представилась и угрожала разбить видеокамеру.

Одесский лепрозорий Скриншот

Главврач Юрий Рыбак Скриншот

Пациенты лепрозория в телефонной беседе рассказали, что проказы у них нет. Но они страдают от болезней, что были вызваны медпрепаратами. Также люди пожаловались на отсутствие центрального отопления и плохое питание.

"Дают продукты нам. Называется масло, но это молочно-травяная смесь", – рассказал один из пациентов.

Территория больницы Скриншот

Заброшенное здание Скриншот

Дома на территории Скриншот

Однако на данное заведение из бюджета ежегодно выделяется три миллиона гривен. При этом в Минздраве говорят, что реформа лепрозория не первоочередная.

"Сегодня это шесть человек, завтра может быть 13, послезавтра – 100, поэтому закрывать его ни в коем случае не нужно. Приведение его к требованиям, которые реально есть сегодня в странах Европы – это стоит в планах", – рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Открытый вход в карантинную зону Скриншот

Дети ходят по территории больницы Скриншот

Отмечается, что современном мире проказа осталась где-то в средневековье. Ведь еще в 1960 годах были изобретены антибиотики от проказы, а больных начали лечить дистанционно.

"Человек приходит, получает свои медикаменты и идет, спокойно себе живет, лечится, получает медицинские рекомендации, что делать для того, чтобы не распространять инфекцию", – пояснил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые узнали о причинах появления проказы в Европе.

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