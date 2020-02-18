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Заброшенное место с "прокаженными": как выглядит единственный в Украине лепрозорий. Видео

6.4т
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В селе Кучурган, Одесская область, находится единственный в Украине лепрозорий, куда во времена СССР свозили больных проказой.

Заведение является закрытым, однако карантинной зоной спокойно ходят люди, говорится в сюжете ТСН.

Территория спецучреждения выглядит заброшенной, однако в профильной больнице находится шестеро пациентов. Главный врач лепрозория Юрий Рыбак от общения отказался, ссылаясь на отсутствие разрешения от министерства. Журналистов же с территории больницы прогнала женщина в белом халате, которая не представилась и угрожала разбить видеокамеру.

Одесский лепрозорий

Одесский лепрозорий

Скриншот

Главврач Юрий Рыбак

Главврач Юрий Рыбак

Скриншот

Пациенты лепрозория в телефонной беседе рассказали, что проказы у них нет. Но они страдают от болезней, что были вызваны медпрепаратами. Также люди пожаловались на отсутствие центрального отопления и плохое питание.

"Дают продукты нам. Называется масло, но это молочно-травяная смесь", – рассказал один из пациентов.

Территория больницы

Территория больницы

Скриншот

Заброшенное здание

Заброшенное здание

Скриншот

Дома на территории

Дома на территории

Скриншот

Однако на данное заведение из бюджета ежегодно выделяется три миллиона гривен. При этом в Минздраве говорят, что реформа лепрозория не первоочередная.

"Сегодня это шесть человек, завтра может быть 13, послезавтра – 100, поэтому закрывать его ни в коем случае не нужно. Приведение его к требованиям, которые реально есть сегодня в странах Европы – это стоит в планах", – рассказал замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Открытый вход в карантинную зону

Открытый вход в карантинную зону

Скриншот

Дети ходят по территории больницы

Дети ходят по территории больницы

Скриншот

Отмечается, что современном мире проказа осталась где-то в средневековье. Ведь еще в 1960 годах были изобретены антибиотики от проказы, а больных начали лечить дистанционно.

"Человек приходит, получает свои медикаменты и идет, спокойно себе живет, лечится, получает медицинские рекомендации, что делать для того, чтобы не распространять инфекцию", – пояснил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые узнали о причинах появления проказы в Европе.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Одесса
Теги
медицина болезнь
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
На россии такой центр работает в ольгино
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