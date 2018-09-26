Заблокированы стипендии и зарплаты: в МОЗ заявили о саботаже в НМУ им. Богомольца

В Национальном медицинском университете им. Богомольца заблокированы выплаты зарплат, стипендий и коммунальных платежей. Такая ситуация возникла из-за саботажа экс-ректора Екатерины Амосовой и ее коллег.

Как пояснили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, из ректората внезапно исчезли документы, которые необходимы для функционирования вуза.

"Отсутствуют документы, которые регулируют работу учреждения: оригинал статута, оригинал и копии лицензий на осуществление образовательной деятельности, сертификаты аккредитации, правила внутреннего распорядка... В целом нет более трех десятков ключевых документов. Их местонахождение неизвестно. Однако их пропажа фактическим делает невозможным функционирование университета, хозяйственную деятельность, образовательную", — пояснили в МОЗ.

Новости Минздрав уволил Амосову с должности ректора медуниверситета Богомольца

Помимо этого, свою работу саботируют более 80 работников университета, в том числе из бухгалтерии, юридического отдела и планово-финансового.

После отстранения Амосовой по указу министерства ее место занял Александр Науменко, однако некоторая часть сотрудников вуза не признают его как исполняющего обязанности.

"Из-за преступного безобразия экс-руководства университета сейчас фактически остановлена вся его финансовая деятельность. Управленческий хаос, созданный действиями представителей старой коррумпированной системы, привел к тому, что Государственная казначейская служба не принимает карты с образцами подписей финансовых документов", — рассказали также в пресс-службе МОЗ.

Напомним, что Екатерину Амосову отстранили с поста ректора в феврале этого года. Причиной для этого стал срыв специального экзамена "Шаг", который должны были сдавать студенты-стоматологи. Вскоре после этого в университете началась забастовка: некоторые студенты и работники вуза перестали ходить на пары, а премьер-министру Украины и другим членам правительства начали угрожать.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября по решению суда Амосову вернули на пост ректора, однако в Минздраве это решение оспаривают.