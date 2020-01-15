За эвтаназию бельгийским врачам грозит пожизненное

Лишить себя жизни с помощью эвтаназии – решение очень сложное и на него у человека должны быть действительно веские причины. Но готовность "уйти" сталкивается с непониманием родных, так как потерю любимого и близкого человека особенно трудно принять, если она добровольна.

В Бельгии три врача предстали перед судом по обвинению в несоблюдении условий эвтаназии 38-летней бельгийки Тины Нис, которая заявила о своем праве умереть в 2010 году из-за тяжелой болезни.

Трое медиков могут быть приговорены к пожизненному заключению, если будут признаны виновными, сообщает RFI.

Основой для возбуждения дела послужили жалобы двух сестер Нис. Они считают, что это было поспешным решением и обвинили подозреваемых в "отравлении" Тины.

Иллюстрация

С тех пор как в 2002 году в Бельгии была отменена уголовная ответственность за эвтаназию, врачи уже сталкивались с судебным разбирательством, но до сих пор расследование всегда приводило только к увольнениям.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал