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За эвтаназию бельгийским врачам грозит пожизненное

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Лишить себя жизни с помощью эвтаназии – решение очень сложное и на него у человека должны быть действительно веские причины. Но готовность "уйти" сталкивается с непониманием родных, так как потерю любимого и близкого человека особенно трудно принять, если она добровольна.

В Бельгии три врача предстали перед судом по обвинению в несоблюдении условий эвтаназии 38-летней бельгийки Тины Нис, которая заявила о своем праве умереть в 2010 году из-за тяжелой болезни.

Трое медиков могут быть приговорены к пожизненному заключению, если будут признаны виновными, сообщает RFI.

Основой для возбуждения дела послужили жалобы двух сестер Нис. Они считают, что это было поспешным решением и обвинили подозреваемых в "отравлении" Тины.

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За эвтаназию бельгийским врачам грозит пожизненное

Иллюстрация

С тех пор как в 2002 году в Бельгии была отменена уголовная ответственность за эвтаназию, врачи уже сталкивались с судебным разбирательством, но до сих пор расследование всегда приводило только к увольнениям.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Бельгия
Тег
врачи
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