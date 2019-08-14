Язык не помещается во рту: у маленькой украинки обнаружили страшную болезнь

В Житомирской области в селе Малин у маленькой Василисы Федоровской врачи обнаружили жуткое заболевание – лимфангиома.
Хотя данная опухоль является доброкачественной, но из-за того, что она развивается на языке, доставляет много неудобств для двухлетней девочки.
"Багряный, в пузырьках, он не помещается во рту и превращает жизнь Василины на муку. Дышать ребенок может только носом, есть – только измельченную пищу. Каждые несколько месяцев девочка вынуждена лежать в больнице, терпеть уколы и капельницы, которые до недавнего времени только ухудшали ее состояние", – рассказали в благотворительном фонде "Твоя опора".
Чтобы спасти жизнь ребенка ее направили в киевский "Охматдит". Столичные врачи приняли решение сперва укрепить организм девочки, а уже после проводить операцию.
Василиса Федоровская
45parallel.net
"Оперировать то можно будет только после того, как кисты исчезнут, иначе – появятся в другом месте. А когда с недостатком будет покончено, микрохурург исправит размеры язычка, чтобы тот помещался в рот", – отмечено в информации.
На данный момент семья девочки ищет деньги на дорогостоящую операцию.
Василиса Федоровская
45parallel.net
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове у новорожденной девочки Камилы врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!