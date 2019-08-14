Язык не помещается во рту: у маленькой украинки обнаружили страшную болезнь

В Житомирской области в селе Малин у маленькой Василисы Федоровской врачи обнаружили жуткое заболевание – лимфангиома.

Хотя данная опухоль является доброкачественной, но из-за того, что она развивается на языке, доставляет много неудобств для двухлетней девочки.

"Багряный, в пузырьках, он не помещается во рту и превращает жизнь Василины на муку. Дышать ребенок может только носом, есть – только измельченную пищу. Каждые несколько месяцев девочка вынуждена лежать в больнице, терпеть уколы и капельницы, которые до недавнего времени только ухудшали ее состояние", – рассказали в благотворительном фонде "Твоя опора".

Чтобы спасти жизнь ребенка ее направили в киевский "Охматдит". Столичные врачи приняли решение сперва укрепить организм девочки, а уже после проводить операцию.

Василиса Федоровская 45parallel.net

"Оперировать то можно будет только после того, как кисты исчезнут, иначе – появятся в другом месте. А когда с недостатком будет покончено, микрохурург исправит размеры язычка, чтобы тот помещался в рот", – отмечено в информации.

На данный момент семья девочки ищет деньги на дорогостоящую операцию.

Василиса Федоровская 45parallel.net

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове у новорожденной девочки Камилы врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.

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