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/Новости медицины

#яДонор: в Украине началась неделя благотворительной сдачи крови

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10 июня в Украине стартовала неделя благотворительной сдачи крови - каждый желающий может помочь популяризировать культуру донорства в Украине и приобщиться к спасению жизни.

Об акции, проходящей под тегом #яДонор, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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В Украине количество донаций крови почти втрое меньше, чем это рекомендовано ВОЗ. Но каждая сдача крови помогает спасти три человеческие жизни.

Донор крови

Донор крови

Иллюстрация

"В Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Каждая сдача крови очень важна, а любая группа крови нужна каждый день", - рассказала глава Минздрава.

Ранее MedOboz писал, что в Украине катастрофически не хватает доноров крови.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
донорздоровье
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