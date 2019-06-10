яДонор: в Украине началась неделя благотворительной сдачи крови

10 июня в Украине стартовала неделя благотворительной сдачи крови - каждый желающий может помочь популяризировать культуру донорства в Украине и приобщиться к спасению жизни.

Об акции, проходящей под тегом #яДонор, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

В Украине количество донаций крови почти втрое меньше, чем это рекомендовано ВОЗ. Но каждая сдача крови помогает спасти три человеческие жизни.

Донор крови Иллюстрация

"В Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь. Каждая сдача крови очень важна, а любая группа крови нужна каждый день", - рассказала глава Минздрава.

Ранее MedOboz писал, что в Украине катастрофически не хватает доноров крови.

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