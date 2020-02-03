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/ Новости медицины

"Я не готов": Комаровский ответил на скандал с поездкой в Россию

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Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на скандал с туром по городам России.

Медик, который является советником президента Владимира Зеленского, отказался от комментариев, передают "Комментарии".

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", – коротко ответил Комаровский.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

24 канал

Напомним, что ранее Комаровский анонсировал свои семинары в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. Билеты на выступления доктора Комароского продают по цене от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. В программе запланирована продажа книг и фотосессия с известным педиатром.

При этом в соцсеях россияне с восторгом отреагировали на тур украинского врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский развенчал фейки о коронавирусе. Также Комаровский назвал реальные опасности заболевания nCoV.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
скандалы
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Да уж, стыдоба и дохтур, а не доктор. Это еще раз подтверждает, что он не врач, а медийщик. Денег не хватает - продай собаку!
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фил филька
фил филька
При этом в соцсеях россияне с восторгом отреагировали на тур украинского врача.... однако упоротые недовольны что россияне довольны и поэтому затролили врача. врача карл!
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