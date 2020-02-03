"Я не готов": Комаровский ответил на скандал с поездкой в Россию

Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на скандал с туром по городам России.

Медик, который является советником президента Владимира Зеленского, отказался от комментариев, передают "Комментарии".

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", – коротко ответил Комаровский.

Евгений Комаровский 24 канал

Напомним, что ранее Комаровский анонсировал свои семинары в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. Билеты на выступления доктора Комароского продают по цене от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. В программе запланирована продажа книг и фотосессия с известным педиатром.

При этом в соцсеях россияне с восторгом отреагировали на тур украинского врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский развенчал фейки о коронавирусе. Также Комаровский назвал реальные опасности заболевания nCoV.

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