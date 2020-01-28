XXVI Львовский медицинский Форум и XXVI медицинская выставка "ГалМЕД"

Форум и выставка – крупнейший специализированный проект Западной Украины, представляющий новейшие технологии, современное оборудование, изделия медицинского назначения, лекарственные препараты, демонстрацию современных методик лечения, обмен опытом между специалистами различных регионов Украины и зарубежья.

Цель выставки и форума – привлечь внимание специалистов широкого круга к важности проблемы здоровья, развития первичной медико-санитарной помощи на принципах общей практики семейной медицины; продемонстрировать современное медицинское оборудование; сформировать комплексное представление о современных методах диагностики и профилактики заболеваний; представить инновационные разработки; наладить партнерские отношения и поделиться опытом со специалистами по вопросам развития медицинской отрасли и передать опыт и навыки будущим специалистам в области медицины.

В рамках Форума состоится серия научно-практических конференций, лекториев, мастер-классов, практических демонстраций новых технологий и материалов, которые будут проводить ведущие специалисты отрасли и известных фирм-производителей.

Научная программа Форума:

07 апреля 2020 г. – Международная научно-практическая конференция "Неврологическая патология - новые тенденции в диагностике и лечении с позиции междисциплинарного подхода"

07 апреля 2020 г. – Научно-практическая конференция "Актуальные аспекты медецинских исследований в медицинской сфере. Составляющие качества лабораторных услуг"

07 апреля 2020 г. – Воркшоп "Образовательные возможности молодых врачей – залог профессионального развития"

08 апреля 2020 г. – Всеукраинская научно-практическая конференция "Репродуктивные аспекты гинекологической патологии"

08 апреля 2020 г. – Международная научно-практическая конференция "Современные аспекты физической и реабилитационной медицины"

08 апреля 2020 г. – Практический семинар "Новые технологии в лучевой диагностике"

09 апреля 2020 г. – Научно-практическая конференция с международным участием "Детская аллергология вчера, сегодня и завтра"

09 апреля 2020 г. – Практический мастер-класс по новейшим технологиям в области реабилитации

* Программа научных мероприятий будет дополняться.

В рамках выставки в пятый раз состоится специализированная экспозиция "Реабилитация" и "Медицинский туризм".

Для посещения выставки Вы можете зарегистрироваться на сайте. Подробная информация о мероприятие, участниках и программе научных мероприятий:

тел.: (032) 2971369, (067) 6711436

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

Facebook

официальный сайт мероприятия

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся