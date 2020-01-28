Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

XXVI Львовский медицинский Форум и XXVI медицинская выставка "ГалМЕД"

177
Читать материал на украинском

Форум и выставка – крупнейший специализированный проект Западной Украины, представляющий новейшие технологии, современное оборудование, изделия медицинского назначения, лекарственные препараты, демонстрацию современных методик лечения, обмен опытом между специалистами различных регионов Украины и зарубежья.

XXVI Львовский медицинский Форум и XXVI медицинская выставка "ГалМЕД"

Цель выставки и форума – привлечь внимание специалистов широкого круга к важности проблемы здоровья, развития первичной медико-санитарной помощи на принципах общей практики семейной медицины; продемонстрировать современное медицинское оборудование; сформировать комплексное представление о современных методах диагностики и профилактики заболеваний; представить инновационные разработки; наладить партнерские отношения и поделиться опытом со специалистами по вопросам развития медицинской отрасли и передать опыт и навыки будущим специалистам в области медицины.

В рамках Форума состоится серия научно-практических конференций, лекториев, мастер-классов, практических демонстраций новых технологий и материалов, которые будут проводить ведущие специалисты отрасли и известных фирм-производителей.

Научная программа Форума:

07 апреля 2020 г. – Международная научно-практическая конференция "Неврологическая патология - новые тенденции в диагностике и лечении с позиции междисциплинарного подхода"

07 апреля 2020 г. – Научно-практическая конференция "Актуальные аспекты медецинских исследований в медицинской сфере. Составляющие качества лабораторных услуг"

07 апреля 2020 г. – Воркшоп "Образовательные возможности молодых врачей залог профессионального развития"

08 апреля 2020 г. – Всеукраинская научно-практическая конференция "Репродуктивные аспекты гинекологической патологии"

08 апреля 2020 г. – Международная научно-практическая конференция "Современные аспекты физической и реабилитационной медицины"

08 апреля 2020 г. – Практический семинар "Новые технологии в лучевой диагностике"

09 апреля 2020 г. – Научно-практическая конференция с международным участием "Детская аллергология вчера, сегодня и завтра"

09 апреля 2020 г. – Практический мастер-класс по новейшим технологиям в области реабилитации

* Программа научных мероприятий будет дополняться.

В рамках выставки в пятый раз состоится специализированная экспозиция "Реабилитация" и "Медицинский туризм".

Для посещения выставки Вы можете зарегистрироваться на сайте. Подробная информация о мероприятие, участниках и программе научных мероприятий:

тел.: (032) 2971369, (067) 6711436

e-mail: nml@galexpo.lviv.ua

Facebook

официальный сайт мероприятия

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина Львов
Тег
медицина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости