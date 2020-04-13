Взлет и падение гидроксихлорохина

Виктор Литвиненко Новости медицины 09:04, 13.04.2020 Обновлено: 09:16, 13.04.2020

В начале апреля в Украине был утвержден протокол лечения пациентов с COVID-19, где препаратом первой линии практически выступает гидроксихлорохин (Плаквенил). Это противомалярийное средство со специфическим и неспецифическим противовоспалительным действием при аутоиммунных заболеваниях, в частности, он используется при лечении ревматоидного артрита и красной волчанки.

Каждый новый вирус требует нового подхода к лечению. В условиях, когда времени на изобретение нового лекарства нет, обычно проверяют эффективность уже существующих препаратов и их комбинаций. Не стала исключением и сегодняшняя пандемия. Гидроксихлорохин начали тестировать еще в Китае, некоторые результаты были довольно оптимистичными, что позволило говорить о нем как о лекарстве от коронавирусной инфекции.

Настоящий взлет популярности Плаквенила

пришелся на применение в США, когда его сочетание с антибиотиком казалось настоящим прорывом и лучом надежды ("Гидроксихлорохин и азитромицин вместе могут стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло горы с места – Спасибо!" – Д. Трамп).

Триумф, фактически не успев начаться, стал сходить на нет после сообщений из разных стран о выраженных побочных эффектах препарата. Об этом, например, заявил директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана (Edsel Salvana): гидроксихлорохин можно применять только "в качестве последнего лекарства" из-за негативного воздействия на сердечный ритм.

Когда в Украине утверждался протокол лечения, уже фактически было ясно, что Плаквенил – не панацея от COVID-19. Одной их первых на небезопасность протокола обратила внимание У. Супрун. Главная проблема состоит в отсутствии данных, подтверждающих эффективность и безопасность использования препаратов в клинической практике.

Применение гидроксихлорохина не при лечении, а в рамках контролируемых исследований принесло бы пользу, позволив подтвердить или опровергнуть его эффективность в отношении коронавирусной инфекции. В существующем виде протокол является экспериментальным, о чем должно быть указано.

Сейчас поступает все больше подтверждений того, что Плаквенил опасен для сердца и органа зрения, а его эффект весьма сомнителен. В силу этого шведские медики уже отказались от его использования.

На этом фоне сообщение Министерства здравоохранения Украины от 09.04.2020 о получении гуманитарной помощи гидроксихлорохином вызывает по меньшей мере недоумение. Ведь с учетом всего вышеизложенного логично было бы санкционировать пересмотр протокола, иначе это действительно напоминает "массовый эксперимент в пределах целой страны".

В этих обстоятельствах довольно жалко выглядит попытка прикрыться тем, что лекарство будет использоваться только с письменного согласия пациента. Не хотелось бы оказаться на месте любого из больных, которым предлагают выбрать смерть от вируса или остановки сердца.

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