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/Новости медицины

"Вызывает тревогу!" Названа новая опасность смартфонов

1.1тЧитать материал на украинском

Основная опасность смартфонов для здоровья человека состоит в большом количестве бактерий, возникающих там из-за постоянного использования в общественных местах.

Пользователи телефонов привыкли носить их повсюду, но редко задумываются об элементарной гигиене. Самыми же опасными являются телефоны медработников, пишет "Rg.ru Digital".

"Смартфоны, которые используются медиками в учреждениях здравоохранения, накапливают в себе особенно патогенную микрофлору. 85% бактерий, обнаруженных в мобильных устройствах, устойчивы к антибиотику пенициллину, а 50% продемонстрировали высокую адгезию, то есть способность закрепляться на поверхностях", – уточнили в СМИ.

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Это значит, что находясь в палате у зараженного больного на телефоне врача собираются бактерии, которые он буквально несет с собой.

"Широкое использование телефонов в больницах и медучреждениях вызывает серьезное беспокойство, касающееся распространения внутрибольничных инфекций, особенно в тех местах, где должны соблюдаться высокие стандарты гигиены – например, в операционных", – заявила профессор Западного университета Сан-Паулу в Бразилии Лиззиан Кретли.

Смартфон

Смартфон

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, еще одной опасностью смартфонов является вред слуху, наносимый во время прослушивания музыки. Около 50% молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет по всему миру рискуют в перспективе потерять слух через слишком громкую звуковую среду.

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