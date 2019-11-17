Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Вызывает рак: выяснился опасный компонент смеси для вейпов

1.9т
Читать материал на украинском

Главной опасностью в смесях вейпа являются витамин Е и пропиленглиголь.

Витамин Е не нужен организму и лишь способствует развитию рака, а пропиленглиголь при нагревании вызывает поражение легких, передает 360.tv.

По словам кандидата медицинских наук, кардиолога Ярослава Ашихмина, заменять обычные сигареты электронными не стоит.

Новости
Смертельный вейп: любителям пара посвящается

"Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить – прекратил", – сказал врач.

Вызывает рак: выяснился опасный компонент смеси для вейпов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европе была зафиксирована первая смерть из-за вейпа. 18-летний парень пробыл в коме почти месяц, после чего скончался.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
курение
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
заменять обычные сигареты электронными не стоит... Чот мне подсказывает, что в новости торчат уши, сигаретных корпораций)!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости