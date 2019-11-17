Вызывает рак: выяснился опасный компонент смеси для вейпов

Главной опасностью в смесях вейпа являются витамин Е и пропиленглиголь.

Витамин Е не нужен организму и лишь способствует развитию рака, а пропиленглиголь при нагревании вызывает поражение легких, передает 360.tv.

По словам кандидата медицинских наук, кардиолога Ярослава Ашихмина, заменять обычные сигареты электронными не стоит.

"Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить – прекратил", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европе была зафиксирована первая смерть из-за вейпа. 18-летний парень пробыл в коме почти месяц, после чего скончался.

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