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/Новости медицины

Выжигать лазером: медики предложили радикальный метод борьбы с алкоголизмом

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Медики Исследовательского института Скрипса (США) предложили новый радикальный метод лечения алкоголизма. Он заключается в выжигании части мозга, которая отвечает за зависимость.

При помощи лазеров врачи воздействовали на мозг мышей и деактивировали клетки, побуждающие желание употребить алкоголь, пишет Eurek Alert.

"Это открытие захватывает ‒ это означает, что у нас есть еще одна загадка нейронного механизма, управляющего потреблением алкоголя", ‒ пояснил автор исследования Оливье Джордж.

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Выжигать лазером: медики предложили радикальный метод борьбы с алкоголизмом

Pexels

Для лечения людей лазерный метод применять не будут из-за высокого риска навредить, однако эти исследования будут усовершенствованы. Оливье Джордж считает, что идентификация нейронов, отвечающих за алкоголизм, открывает дверь к разработке лекарственной терапии или генной терапии.

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявляли, что люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.

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Место
США
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