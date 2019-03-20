Выжигать лазером: медики предложили радикальный метод борьбы с алкоголизмом

Медики Исследовательского института Скрипса (США) предложили новый радикальный метод лечения алкоголизма. Он заключается в выжигании части мозга, которая отвечает за зависимость.
При помощи лазеров врачи воздействовали на мозг мышей и деактивировали клетки, побуждающие желание употребить алкоголь, пишет Eurek Alert.
"Это открытие захватывает ‒ это означает, что у нас есть еще одна загадка нейронного механизма, управляющего потреблением алкоголя", ‒ пояснил автор исследования Оливье Джордж.
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Для лечения людей лазерный метод применять не будут из-за высокого риска навредить, однако эти исследования будут усовершенствованы. Оливье Джордж считает, что идентификация нейронов, отвечающих за алкоголизм, открывает дверь к разработке лекарственной терапии или генной терапии.
Как писал OBOZREVATEL, ученые заявляли, что люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.
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