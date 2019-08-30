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Вымрут миллионы: миру предрекли медицинскую катастрофу

3.2т Читать материал на украинском

Выработка устойчивости человека к антибиотикам приведет к огромному количеству смертей, даже от простейших инфекций.

Об этом предупредила главный врач Великобритании Салли Дэвис, пишет Daily Mail.

"Антибиотики лежат в основе современной медицины – вы не можете перенести любую операцию, не рискуя инфекцией. По крайней мере, 10 миллионов могут умереть каждый год, если мы и далее будем привыкать к антибиотикам", – сказала она.

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Из-за антибиотиков могут умереть миллионы

Из-за антибиотиков могут умереть миллионы

sakhaday.ru

По словам Дэвис, выработка устойчивости к лекарствам происходит из-за того, что современное животноводство практически полностью использует корма, в которых содержатся гормоны роста. Медик уверена, что необходимо отказаться от импорта мяса и рыбы из стран, где злоупотребляют применением антибиотиков в разведении животных.

"Болезни могут адаптироваться, чтобы перестать реагировать на антибиотики, созданные для их лечения. Это означает, что незначительная инфекция, такая как кожная рана, может оказаться смертельной", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, последние исследования указывают на то, что с возрастом прием антибиотиков серьезно увеличивает риск инсульта и инфаркта для женщин.

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Место
Великобритания
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