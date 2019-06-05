Выгорание на работе: как распознать и чем грозит здоровью

Профессиональное выгорание признано явлением, которое влияет на состояние здоровья и работоспособность.

К его симптомам относятся потеря энергичности и чувство истощения, сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Кроме этого, люди с профессиональным выгоранием склонны к негативным мыслям о работе и желанию дистанцироваться от нее.

"Это синдром, который возникает из-за хронического стресса на рабочем месте. То есть хронический стресс на работе может привести к выгоранию", – уточнили в Минздраве, подчеркнув, что это не является заболеванием.

Иллюстрация 24.tv

Как писал OBOZREVATEL, среди признаков выгорания – беспокойный сон, расстройство пищеварения и проблемы с ЖКТ, постоянные мысли о работе, стремление к уединению, ухудшение концентрации, резкие перемены настроения, скачки артериального давления, а также отсутствие времени на времяпровождение с семьей и личную жизнь.

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