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/Новости медицины

Выгорание на работе: как распознать и чем грозит здоровью

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Профессиональное выгорание признано явлением, которое влияет на состояние здоровья и работоспособность.

К его симптомам относятся потеря энергичности и чувство истощения, сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Кроме этого, люди с профессиональным выгоранием склонны к негативным мыслям о работе и желанию дистанцироваться от нее.

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"Это синдром, который возникает из-за хронического стресса на рабочем месте. То есть хронический стресс на работе может привести к выгоранию", – уточнили в Минздраве, подчеркнув, что это не является заболеванием.

Иллюстрация

Иллюстрация

24.tv

Как писал OBOZREVATEL, среди признаков выгорания – беспокойный сон, расстройство пищеварения и проблемы с ЖКТ, постоянные мысли о работе, стремление к уединению, ухудшение концентрации, резкие перемены настроения, скачки артериального давления, а также отсутствие времени на времяпровождение с семьей и личную жизнь.

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Место
Украина
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