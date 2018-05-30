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"Вы там охр*нели?!" Врач "Охматдета" показала зарплату за май

4.3тЧитать новость на украинском

Врач-гематолог Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" София Мацибох показала, какую зарплату она получила в этом месяце. Так, работая на полторы ставки, доктор получила зарплату в 5052,57 гривен.

"В общем в этом месяце: 1.5 ставки, 4 дежурства (3 ночных, 1 суточное), исполнение обязанностей заведующей отделения, и еще куча рабочих прелестей. Вывод: моя заработная плата за май 2018 года 5052,57 гривен. Вопрос: вы там охренели, что ли?!" - написала Мацибох в своем Facebook.

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Судя по сообщению, врач намерена обратиться в суд, а не снова идти к главврачу, поскольку в бухгалтерии ответили, что это его решение.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, какие зарплаты обещают украинским врачам в Минздраве.

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Тема
Здоровье
Объекты
Охматдитздоровьезарплата
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