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/ Новости медицины

"Вцепился в руку зубами!" Киевская больница отказала пациентке в прививке: вспыхнул скандал

1.1т
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Украинке Виктории Литвяковой в Киевской городской клинической больнице №1 отказали сделать прививку от столбняка.

Киевлянка рассказала в Facebook, что ее укусил домашний кот, от чего ее рука сильно опухла, и она обратилась за медицинской помощью.

"Сидели с ним в ванной, я его наглаживала, и тут он внезапно вцепился мне в руку зубами…Утром опухла вся кисть. Терапевт, а затем и хирург сказали, что выглядит все очень не очень. Как минимум я на 10 уколах сильного антибиотика, как максимум нужна будет операция. Еще одной обязательной рекомендацией было съездить в травмпункт и сделать прививку от столбняка. Так как мне прививку делали в 16 лет, то мне положена половина дозы, в связи с укусом животного", – поделилась она.

Киевская городская клиническая больница №1

Киевская городская клиническая больница №1

Однако в травмпункте больницы ей отказались делать прививку, мотивируя это тем, что пострадавшей уже оказали первую медицинскую помощь.

"Прививку делают раз в 10 лет, и срок годности вашей еще должен действовать 3 года. Если что-то не устраивает, то можете пойти в поликлинику, записаться к врачу и если он решит, что нужна прививка, то тогда сделают", – вспоминала девушка слова врачей.

Литвякова негодовала, что "еще год назад везде кричали, что прививки доступны для всех".

"Чем закончится эта история я пока без понятия, но куда ушли мои налоги, если мне отказали в медицинской помощи?" – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском центре крови забили тревогу, так как там практически закончились запасы крови по всем группам.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
животные медицина прививка
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