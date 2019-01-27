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/Новости медицины

Второй раз за год! Детей на Хмельнитчине скосила опасная инфекция

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В детском саду Хмельницкой области началась вспышка групповой пишевой токсикоинфекции.

По данным пресс-центра Главного управления Госпродпотребслужбы области, 25 января к врачам обратились восемь детей с признаками отравления.

Вспышка токсикоинфекции зафиксирована в группе дошкольного учебного заведения комбинированного типа №5 "Теремок" в городе Нетешин.

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"К возникновению возгорания могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. Специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов Главного управления Госпродпотребслужбы осуществляют внеплановую проверку детского сада", – сказано в сообщении.

Второй раз за год! Детей на Хмельнитчине скосила опасная инфекция

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По факту возникновения вспышки инфекции материалы направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, что в детском саду № 6 "Радуга" г. Нетешин в 2018 году также фиксировалась вспышка кишечных инфекций. Это произошло в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковской области в селе Братковцы несколько людей отравились неизвестным веществом, один человек погиб.

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Место
Украина
Теги
отравлениедети
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