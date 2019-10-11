Бонжур, муа петит!

А есть среди вас любители подымить? (табаком, а не этим вот). Тогда сегодняшняя статья – для вас. Мы будем разбираться в сортах говна.

Но, для начала, определимся с главными действующими лицами:

Сигарета – обычная заводская папироса. Пахнет смертью.

IQOS – нанокиберпапироса, где табак нагревается, но не горит. Пахнет левым носком.

Вейп – електропсевдопапироса, где нет табака, а "парит" нагретая жижа: пропиленгликоль, глицерин и различные присадки. Пахнет бородой хипстеров (или клубничкой).

Кальян – лакшерипапироса, где табачный дым пропускается через воду (молоко, сок, коньяк, стекломой и т.п.). Пахнет улыбкой Алладина.

Все, кто употребляют что-то из вышесказанного имеют глубоко личную (и часто ложную) курительну систему ценностей. В которую мы ща внесем ясность.

IQOS

Если вам кажется что айкос – передовая разработка человечества, – узбагойтесь. Та самая компания продавала практически то же под другим названием 22 года назад.

И дело не во времени. Главное, сама технология хороша: ежели табак не горит, а нагревается, то вреда меньше. Ага?

Вот и нет.

Вот, свижайше исследования in vitro. Эффект айкосив ничем не отличается от обычных сигарет.

В айкосах меньше некоторых токсинов (по сравнению с папиросами), зато других в 2-10 раз больше ! Кроме всех сигаретных рисков, айкос потенциально имеют уникальные гепатотоксичные способности.

Нет никаких научных доказательств считать их хоть как-то безопаснее сигареты.

Это не я сказал, а FDA (читайте последний абзац здесь ).

О хитрых табачных мануфактурщиках и их маркетинге, почитайте интересное здесь.

А чтоб добить – прикольная статейка из Кореи (Южной если шо).

Айкосы популярны среди молодежи, потому что ребята уверены, что это поможет им бросить курить. Все опрошенные пользователи айкос, параллельно с ним курят и сигареты, и вейп. Аркестр, занавес!

IQOS Иллюстрация

Вейп

Очень подробный систематический обзор от ВОЗ (2015).

В вейповий паре практически все токсины и канцерогены, и в сигаретном дыме. Некоторых значительно меньше, других – наоборот больше.

Степень вредности вейпа зависит от десятков технических факторов самого устройства, способа использования и той жижи, которую "парят".

Почти во всех жижах есть ароматизатор, который может вызвать "попкорновые легкие" (специфический бронхиолит, ранее ассоциировался с вдыханием горячего попкорна, где находился тот самый ароматизатор).

Вейп имеет подобные последствия для здоровья, как и сигареты.

Почти все люди, которые начинают вейпить, чтобы бросить курить, впоследствии и вейпять и курят.

И все было спокойно, и вдруг! Бдищь!

На сегодня в США более 1000 человек получили вейп-ассоциированное поражение легких. 18 подтвержденных смертей.

Что это такое, CDC хз, и разводят руками. Подозревают каннабис, который заправляли в вейп большинство умерших. Но у меня лично вопрос: как тогда легкие склеились, у тех, кто траву не вейпил? Эскулапы из клиники Мейо, пока выложили некоторую инфу по гистологии пораженных легких. Может, кому-то будет интересно.

Все вейперы внимательно следят за ситуацией, и запасаются попкорном (поняли каламбур ?? АХАХАХА... хппхпхпх)

Вейп Иллюстрация

Кальян

Ну он полезен, экологический, загадочный. Дым проходит через воду и становится чистым, все дела, правильно? Хер там!

Непосредственные физиологические эффекты, такие же как от сигарет. Далее лучше (читайте обзор).

Дым из одной забивки (10 г табачной смеси) содержит 800 мг смолы. Это около 5 пачек крепких сигарет (как оно, с подружкой на двоих?). Кальянщики получают в 1,7 раза больше никотина, чем сигаретчикы.

Само собой ассоциированные болезни те же, что и от папирос. Бонусы в виде опухолей поджелудочной прилагаются.

Между тем, среди молодежи кальяны приобретают все большую популярность.

Кстати, кальян – чуть ли не единственная тема, где научных работ из Ближнего Востока больше, чем западных.

Кальян Иллюстрация

Короче, дорогие дамы и господа. Кто хочет курит тем или иным способом – на здоровье. Просто не обманывайте хотя бы самих себя, придумывая "более здоровые" альтернативы.

Единственный полезный дым – над крематорием.

FB MED GOblin

За семь умолкаю. А теперь вы, в комментах, расскажите мне о Сингапур...

P.S. Не забудьте написать, что автора купили производители обычных сигарет. Потому это не они клепают айкос, правда?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!