Бонжур, муа петит!
А есть среди вас любители подымить? (табаком, а не этим вот). Тогда сегодняшняя статья – для вас. Мы будем разбираться в сортах говна.
Но, для начала, определимся с главными действующими лицами:
Сигарета – обычная заводская папироса. Пахнет смертью.
IQOS – нанокиберпапироса, где табак нагревается, но не горит. Пахнет левым носком.
Вейп – електропсевдопапироса, где нет табака, а "парит" нагретая жижа: пропиленгликоль, глицерин и различные присадки. Пахнет бородой хипстеров (или клубничкой).
Кальян – лакшерипапироса, где табачный дым пропускается через воду (молоко, сок, коньяк, стекломой и т.п.). Пахнет улыбкой Алладина.
Все, кто употребляют что-то из вышесказанного имеют глубоко личную (и часто ложную) курительну систему ценностей. В которую мы ща внесем ясность.
IQOS
Если вам кажется что айкос – передовая разработка человечества, – узбагойтесь. Та самая компания продавала практически то же под другим названием 22 года назад.
И дело не во времени. Главное, сама технология хороша: ежели табак не горит, а нагревается, то вреда меньше. Ага?
Вот и нет.
Вот, свижайше исследования in vitro. Эффект айкосив ничем не отличается от обычных сигарет.
В айкосах меньше некоторых токсинов (по сравнению с папиросами), зато других в 2-10 раз больше ! Кроме всех сигаретных рисков, айкос потенциально имеют уникальные гепатотоксичные способности.
Нет никаких научных доказательств считать их хоть как-то безопаснее сигареты.
Это не я сказал, а FDA (читайте последний абзац здесь ).
О хитрых табачных мануфактурщиках и их маркетинге, почитайте интересное здесь.
А чтоб добить – прикольная статейка из Кореи (Южной если шо).
Айкосы популярны среди молодежи, потому что ребята уверены, что это поможет им бросить курить. Все опрошенные пользователи айкос, параллельно с ним курят и сигареты, и вейп. Аркестр, занавес!
IQOS
Иллюстрация
Вейп
Очень подробный систематический обзор от ВОЗ (2015).
В вейповий паре практически все токсины и канцерогены, и в сигаретном дыме. Некоторых значительно меньше, других – наоборот больше.
Степень вредности вейпа зависит от десятков технических факторов самого устройства, способа использования и той жижи, которую "парят".
Почти во всех жижах есть ароматизатор, который может вызвать "попкорновые легкие" (специфический бронхиолит, ранее ассоциировался с вдыханием горячего попкорна, где находился тот самый ароматизатор).
Вейп имеет подобные последствия для здоровья, как и сигареты.
Почти все люди, которые начинают вейпить, чтобы бросить курить, впоследствии и вейпять и курят.
И все было спокойно, и вдруг! Бдищь!
На сегодня в США более 1000 человек получили вейп-ассоциированное поражение легких. 18 подтвержденных смертей.
Что это такое, CDC хз, и разводят руками. Подозревают каннабис, который заправляли в вейп большинство умерших. Но у меня лично вопрос: как тогда легкие склеились, у тех, кто траву не вейпил? Эскулапы из клиники Мейо, пока выложили некоторую инфу по гистологии пораженных легких. Может, кому-то будет интересно.
Все вейперы внимательно следят за ситуацией, и запасаются попкорном (поняли каламбур ?? АХАХАХА... хппхпхпх)
Вейп
Иллюстрация
Кальян
Ну он полезен, экологический, загадочный. Дым проходит через воду и становится чистым, все дела, правильно? Хер там!
Непосредственные физиологические эффекты, такие же как от сигарет. Далее лучше (читайте обзор).
Дым из одной забивки (10 г табачной смеси) содержит 800 мг смолы. Это около 5 пачек крепких сигарет (как оно, с подружкой на двоих?). Кальянщики получают в 1,7 раза больше никотина, чем сигаретчикы.
Само собой ассоциированные болезни те же, что и от папирос. Бонусы в виде опухолей поджелудочной прилагаются.
Между тем, среди молодежи кальяны приобретают все большую популярность.
Кстати, кальян – чуть ли не единственная тема, где научных работ из Ближнего Востока больше, чем западных.
Кальян
Иллюстрация
Короче, дорогие дамы и господа. Кто хочет курит тем или иным способом – на здоровье. Просто не обманывайте хотя бы самих себя, придумывая "более здоровые" альтернативы.
Единственный полезный дым – над крематорием.
FB MED GOblin
За семь умолкаю. А теперь вы, в комментах, расскажите мне о Сингапур...
P.S. Не забудьте написать, что автора купили производители обычных сигарет. Потому это не они клепают айкос, правда?
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.