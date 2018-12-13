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/Блоги - Новости медицины

МедГоблин
МедГоблин
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Корвитин от БХФЗ: что нужно знать, что бы не покупать!

9.2т

Вашему вниманию представляется самая короткая статья. Только голые факты. Умный все поймет.

Итак, сухие факты:

- Институт кардиологии имени Стражеско Национальная Академия Медицинских наук Украины (НАМН) – "Корвитин улучшает эффективность лечения сердечной недостаточности"

- Харьковская медицинская академия последипломного образования – "Корвитин восстанавливает пациентов после ишемического инсульта"

Хотите еще фактов? Их есть у нас:

- Национальный Фармацевтический университет (осторожно, статья загрузится в формате PDF!) - "Обоснование эффективности корвитина на основе фарм-экспертизы"

- Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика - (НМАПО имени П.Л.Шупика ((осторожно, статья загрузится в формате PDF!)) – "Корвитин эффективен в лечении тиреотоксикоза и гипертензии"

- Узбекский научный центр экстренной помощи, Ташкент – "Корвитин помогает в лечении инсультов"

И наконец… барабанная дробь… пабам!

Вывод European Food Safety Authority

Препараты, которые содержат Кверцетин (Корвитин) не могут быть заявлены в качестве оказывающих значимое позитивное воздействие на здоровье человека.

В сухом остатке: Кверцетин (он же - Корвитин) это банальная биологически активная добавка (БАД), по очень дорогой - цене!

Которая не может позиционироваться в качестве лекарства от какого-либо заболевания!

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