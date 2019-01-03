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/Новости медицины

Вспышка опасной инфекции в Украине: врач прояснил ситуацию

1.8тЧитать материал на украинском

Эпидемия кори – опасной и очень заразной болезни – приходит в Украину каждые 5-7 лет. Нынешняя вспышка заболевания отмечена ростом числа летальных случаев.

Об этом рассказал в эфире ObozTV врач-инфекционист Юрий Жигарев. Оценивая масштабы эпидемии, врач отметил, что "за последние годы таких цифр не было".

"Корь – это обычная воздушно-капельная инфекция, передается через воздух. Она очень заразная – достаточно просто побыть некоторое время в помещении, где есть больной корью – и все. Корь распространяется очень быстро в закрытых помещениях, в больших скоплениях людей", – рассказал врач.

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По его словам, статистика заболеваемости корью в Украине "не то чтобы ужасная, но непривычная, потому что у нас за последние годы таких цифр не было".

Среди причин большого числа летальных случаев врач назвал несвоевременное обращение за медицинской помощью или неправильно назначенное лечение.

"Это природная инфекция, у которой есть определенный цикл – 5-7 лет. Если у нас есть достаточно людей, у которых нет иммунитета к этой инфекции, то каждые 5-7 лет будет подъем заболеваемости – так было 5 лет назад и ранее", – объяснил он.

Также Жигарев сообщил, что вакцин от кори в Украине достаточно, и сделать прививку могут все желающие.

Вспышка опасной инфекции в Украине: врач прояснил ситуацию

likar.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2018 году более 54 тыс. людей заболели корью. Этот показатель является самым большим за последние годы. От осложнений кори умерли 16 человек, из них 12 детей.

Врачи предупреждают, что у взрослых заболевание проходит гораздо сложнее, чем у детей. Корь может привести к слепоте, энцефалиту, пневмонии и даже смерти. Сначала симптомы кори напоминают ОРВИ: повышается температура тела, появляется кашель, болит горло и закладывает нос. Через три-четыре суток на лице, а дальше по всему телу появляется красная сыпь.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВспышка кориЗдоровье
Персона
Юрий Жигарев
Место
Украина
Тег
медицина
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