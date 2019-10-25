Вспышка дифтерии в Украине: где искать вакцину

Над Украиной снова нависла угроза широкого распространения дифтерии.

По данным украинского Минздрава за минувший год, каждый второй житель страны не получил необходимую дозу вакцины от дифтерии и столбняка. И по причине отсутствия так называемого коллективного иммунитета против этого заболевания и происходит все большее распространение болезни.

Так, накануне Центр общественного здоровья подтвердил информацию об очередном случае заражения – в Киеве поставлен диагноз "дифтерия" у 9-летнего мальчика.

Единственно надежным методом защиты от опасного заболевания и его осложнений медики называют вакцинацию. MedOboz выяснил, когда, кому и где можно получить спасительную прививку.

Дифтерия – какая она?

Это бактериальная инфекция, основной путь распространения которой – воздушно-капельный. Заражение может происходить не только от переживающего острую фазу инфекции пациента, но и от уже выздоровевшего человека (возбудитель может оставаться активным еще порядка недели-двух). Так, попадая в органы дыхания, бактерия продуцирует токсин, поражающий ткани дыхательной системы. Далее токсин может проникнуть в кровоток, после чего под удар попадают также сердце, почки, мозг и пр.

По первым признакам дифтерия напоминает ангину или ОРВИ: боль в горле, высокая температура, мышечная слабость и ломота в теле. При этом миндалины и горло покрываются серо-белым налетом.

Лечение заболевания происходит сугубо в инфекционном стационаре при помощи ударной дозы антибиотиков и вспомогательных средств, в частности, препаратов, выводящих токсины. В тяжелых случаях лечение проводит в условиях реанимационного отделения.

Ревакцинацию от дифтерии проводят каждые 10 лет Украина

Кому нужна прививка от дифтерии?

Если в организме и вырабатывается естественный иммунитет против возбудителя этого заболевания, то он слишком слаб и не спасет при активной атаке бактерий (например, как после контакта с зараженным). Потому медицинское сообщество настоятельно рекомендует следовать календарю вакцинации, включающему, в частности, и прием вакцин от дифтерии.

Согласно прививочному графику, вакцина от дифтерии ставится в детском возрасте в 2, 4,6 и 18 месяцев, затем ревакцинация проводится в 6 лет и повторяется далее каждые 10 лет (именно столько сохраняется искусственно сформированный вакциной иммунитет), то есть в 16, 26, 36, 46 лет и т.д.

Так что, если вы по каким-то причинам пропустили вакцинацию, обратитесь к вашему врачу за получением прививки. Также он поможет выяснить, когда последний раз вы получали вакцину, если вы не обладаете этой информацией (все данные о поставленных вам вакцинах, начиная с раннего детства, фиксируются в специальном бланке и дублируются в вашей медкарте).

Как ставится вакцина?

Сделать прививку – вопрос максимум часа (включая осмотр врачом и пребывание в клинике после процедуры вакцинации.

В первую очередь, вам нужно пройти консультацию с доктором, который исключит противопоказания к введению вакцины (выяснит, нет ли у вас острых воспалительных процессов в организме, нет ли у вас аллергии на какие-либо вещества, а также расспросит о предыдущих реакциях на вакцинацию). Далее вы подписываете согласие на прививку и получаете направление в прививочный кабинет, где вам поставят укол с вакциной (детям укол делается в бедро, взрослым – в плечо).

Перед введением препарата пациент имеет право осмотреть флакон с вакциной – на ампуле должен быть указан срок годности и серия. Также обратите внимание на термоиндикатор – элемент маркировки, который укажет, правильно ли хранилась вакцина и не утратила ли своих свойств (обычно этот индикатор в виде круга с квадратом внутри: если квадрат по цвету светлее круга – вакцина в норме, если темнее или не виден вовсе – с вакциной что-то не в порядке, и она может оказаться неэффективной).

После прививки останьтесь на 15-30 минут в клинике (аллергические реакции, если такие имеются, проявятся именно за это время). Дальше можете спокойно отправляться домой или по своим делам.

Небольшое покраснение или дискомфорт в месте прививки, а также возможное повышение температуры – нормальная реакция на вакцину, которой не стоит бояться. Это означает, что вакцина заработала и в организме начали активно вырабатываться антитела. Если температура достигает высоких показателей (за 38 градусов), просто примите жаропонижающее.

Где можно получить вакцину?

Прививку от дифтерии можно получить бесплатно в любой государственной амбулатории или поликлинике. Так, журналист MedOboz обзвонил ряд амбулаторий и поликлиник (взрослых и детских) пригорода и столицы, и выяснил, что вакцина от дифтерии есть – предлагают обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру), взять карточку и прийти на прививку в любой рабочий день, кроме пятницы.

Также препарат можно получить и в частных клиниках. Но тут придется поискать – не во всех частных медцентрах, куда нам удалось дозвониться, сейчас есть вакцина. Там, где она есть, цена вопроса составляет порядка 1500 гривен, включая стоимость предварительного осмотра врача.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье зафиксировали серьезную вспышку дифтерии.

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