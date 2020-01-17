Всем наср*ть! Унизительное повышение зарплаты медикам

Это ли не рабство, спрошу я вас...

По-моему, от хирургов пользы больше, чем от половины нашего Кабмина, если не от всего.

Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен, а после повышения тарифная ставка составила почти 5100, врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 грн по сравнению с 4361 грн ставки в прошлом году. Об этом сообщает портал Антикор.

Страна

Медсестер "унизили" на 242 гривны, а рентген-лаборантов – на 300. От зарплат, которые получили министры в декабре прошлого года, становится дурно...

Українські новини

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!