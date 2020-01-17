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Всем наср*ть! Унизительное повышение зарплаты медикам

1.1т
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Это ли не рабство, спрошу я вас...

По-моему, от хирургов пользы больше, чем от половины нашего Кабмина, если не от всего.

Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен, а после повышения тарифная ставка составила почти 5100, врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 грн по сравнению с 4361 грн ставки в прошлом году. Об этом сообщает портал Антикор.

Всем наср*ть! Унизительное повышение зарплаты медикам

Страна

Медсестер "унизили" на 242 гривны, а рентген-лаборантов – на 300. От зарплат, которые получили министры в декабре прошлого года, становится дурно...

Всем наср*ть! Унизительное повышение зарплаты медикам

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
медицина зарплата врача
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