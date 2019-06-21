Все гипертоники на них сидят: таблетки от давления несут смертельную угрозу

В активных действующих веществах препаратов от гипертонии – валсартане, лозартане и ирбесартане, обнаружены канцерогены.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) сообщило об отзыве препаратов, которые относятся к группе ангиотензиновых рецепторов II (ARB).

В этих активных фармацевтических ингредиентах были идентифицированы примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который вызывает рак.

По данным FDA, загрязненные канцерогеном действующие вещества закупались в Индии, Китае, США у фармацевтических компаний Hetero Labs Limited, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals и Mylan Pharmaceuticals.

Украинским компаниям есть что предложить, каждый из трех препаратов имеет большое количество аналогов: валсартан – около 70, лозартан – 60, ирбесартан – 20. Наш фармрынок сформирован спросом больных, а, как известно, сердечно-сосудистые заболевания не сдают лидирующих позиций и остаются основной причиной смерти во всем мире.

Аналоги валсартана Скриншот

Аналоги валсартана Скриншот

Аналоги лозартана Скриншот

Аналоги лозартана Скриншот

Аналоги ирбесартана Скриншот

В Америке лекарственные средства с подтвержденными повышенными уровнями NDMA были отозваны, поскольку они представляют реальную угрозу здоровью больных.

Для справки, безопасная суточная доза NDMA для человека не должна превышать 0,096 микрограмма в случае приема внутрь длительно. При повышенном давлении такие препараты назначаются пожизненно, представляя собой бомбу замедленного действия.

Ранее MedOboz сообщал, что в действующем веществе препаратов для лечения гипертонии, обнаружено вещество под названием диметилформамид (DMF), который может вызывать рак.

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