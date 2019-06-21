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/Кардиология

Все гипертоники на них сидят: таблетки от давления несут смертельную угрозу

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В активных действующих веществах препаратов от гипертониивалсартане, лозартане и ирбесартане, обнаружены канцерогены.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) сообщило об отзыве препаратов, которые относятся к группе ангиотензиновых рецепторов II (ARB).

В этих активных фармацевтических ингредиентах были идентифицированы примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который вызывает рак.

По данным FDA, загрязненные канцерогеном действующие вещества закупались в Индии, Китае, США у фармацевтических компаний Hetero Labs Limited, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals и Mylan Pharmaceuticals.

Украинским компаниям есть что предложить, каждый из трех препаратов имеет большое количество аналогов: валсартан – около 70, лозартан – 60, ирбесартан – 20. Наш фармрынок сформирован спросом больных, а, как известно, сердечно-сосудистые заболевания не сдают лидирующих позиций и остаются основной причиной смерти во всем мире.

Аналоги валсартана

Аналоги валсартана

Скриншот

Аналоги валсартана

Аналоги валсартана

Скриншот

Аналоги лозартана

Аналоги лозартана

Скриншот

Аналоги лозартана

Аналоги лозартана

Скриншот

Аналоги ирбесартана

Аналоги ирбесартана

Скриншот

В Америке лекарственные средства с подтвержденными повышенными уровнями NDMA были отозваны, поскольку они представляют реальную угрозу здоровью больных.

Для справки, безопасная суточная доза NDMA для человека не должна превышать 0,096 микрограмма в случае приема внутрь длительно. При повышенном давлении такие препараты назначаются пожизненно, представляя собой бомбу замедленного действия.

Ранее MedOboz сообщал, что в действующем веществе препаратов для лечения гипертонии, обнаружено вещество под названием диметилформамид (DMF), который может вызывать рак.

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Темы
Лекарства в Украинеонкологиягипертония
Место
США
Теги
гипертонияздоровьелекарстварак
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