Врачи вырезали из маленькой девочки 1,5 кг несъедобных вещей: фото и видео

В Китае восьмилетней девочке провели срочную операцию после жалоб на боли в животе. Хирурги извлекли из живота ребенка полуторакилограммовый ком волос.
Издание Mirror пишет, что такое количество волос находилось в организме ребенка в течение многих лет.
"Привычка есть волосы - типичный признак пикацизма. Это расстройство пищевого поведения, из-за которого люди едят несъедобные вещи", – объяснили врачи.
Мать девочки рассказала, что дочь с двухлетнего возраста имела странную привычку. Однако женщина не подозревала, насколько серьезным является отклонение.
Добавим, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо, угрозы здоровью нет.
Mirror
Mirror
Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке женщине удалили доброкачественную опухоль размером с гандбольный мяч, внутри которой обнаружили клочки волос и зубы.
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