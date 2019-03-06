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/Новости медицины

Врачи вырезали из маленькой девочки 1,5 кг несъедобных вещей: фото и видео

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В Китае восьмилетней девочке провели срочную операцию после жалоб на боли в животе. Хирурги извлекли из живота ребенка полуторакилограммовый ком волос.

Издание Mirror пишет, что такое количество волос находилось в организме ребенка в течение многих лет.

"Привычка есть волосы - типичный признак пикацизма. Это расстройство пищевого поведения, из-за которого люди едят несъедобные вещи", – объяснили врачи.

Мать девочки рассказала, что дочь с двухлетнего возраста имела странную привычку. Однако женщина не подозревала, насколько серьезным является отклонение.

Добавим, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо, угрозы здоровью нет.

Врачи вырезали из маленькой девочки 1,5 кг несъедобных вещей: фото и видео

Mirror

Врачи вырезали из маленькой девочки 1,5 кг несъедобных вещей: фото и видео

Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке женщине удалили доброкачественную опухоль размером с гандбольный мяч, внутри которой обнаружили клочки волос и зубы.

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Место
Китай
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