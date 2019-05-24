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/Новости медицины

Можно ослепнуть: женщин предупредили об опасности уколов "красоты"

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Союз пластических хирургов потребовал от Швейцарского агентства по лекарственным средствам Swissmedic строго запретить косметологам делать инъекции гиалуроновой кислотой.

Врачи привели факты, подтверждающие опасность этих процедур, сообщает ежедневная газета Tages-Anzeiger.

Инъекции "молодости" в губы, лоб – пожалуй, самые популярные услуги в салонах красоты, но, по мнению экспертов, это крайне опасно. Для этого косметологи используют гиалуроновую кислоту.

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Уколы красоты: вернуть молодость или потерять лицо, все ответы здесь
Можно ослепнуть: женщин предупредили об опасности уколов "красоты"

haga.com.ua

Неправильно сделанная инъекция может вызвать серьезные осложнения, начиная с абсцессов и заканчивая слепотой, подчеркивает пластический хирург и президент швейцарского Общества эстетической хирургии Марк Нуссбергер.

Несмотря на эти аргументы, многие косметологи, имеющие медицинское образование, считают, что таким требованием Союз пластических хирургов пытается полностью занять данный сектор деятельности.

Ранее MedOboz писал, какие осложнения могут вызвать уколы "красоты и молодости".

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Место
Швейцария
Тег
пластическая хирургия
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