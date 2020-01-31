Врачи останутся без денег: стало известно о большом недостатке медреформы в Украине

Согласно второму этапу медреформы вводимой с 1 апреля больницы в Украине не смогут получать деньги из благотворительных фондов и местных бюджетов.

Об этом говорится в эксклюзивной статье OBOZREVATEL, где разобраны все нововведения в медицине для украинцев.

"Сейчас законодательство прописано так, что больницы не смогут получать деньги из благотворительных фондов. Но они так же не смогут получать и деньги из местных бюджетов. Потому что в законе указано, что местные власти могут оплатить те услуги, которые не оплачивает государственный бюджет. А МОЗ расписало тарифы на все услуги, поэтому местному бюджету не за что будет платить", – пояснил основатель Украинского Медицинского Экспертного Общества Дмитрий Подтуркин.

Больницы в Украине

Эксперт отмечает, что также возникает проблема, ведь основными распорядителями денег, полученных за оказанные услуги, остаются главные врачи. То есть главврач решает, сколько заплатить врачу, медсестре, уборщице, сколько себе и главному бухгалтеру, сколько денег потратить на закупку лекарств, оборудования, на ремонт, коммуналку и сколько еще положить на депозит.

"Из-за этого в некоторых поликлиниках между врачами, медсестрами и главным врачом возникали конфликты. Потому что главврач выписывал себе и приближенным людям большие зарплаты, а медсестры получали по 6 тысяч, некоторые врачи и вовсе по 4,5 тысячи", – говорится в публикации.

Отмечается, что даже в Киеве семейные доктора получают разную зарплату, не смотря на то, что количество деклараций у них примерно одинаковые. Так, у одних 18 тысяч, у других 8 тысяч и меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранение Украины опубликовало цены на медицинские услуги. Это те суммы, которые получат лечебные учреждения из бюджета страны за оказанную помощь.

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