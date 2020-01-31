Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Врачи останутся без денег: стало известно о большом недостатке медреформы в Украине

921
Читать материал на украинском

Согласно второму этапу медреформы вводимой с 1 апреля больницы в Украине не смогут получать деньги из благотворительных фондов и местных бюджетов.

Об этом говорится в эксклюзивной статье OBOZREVATEL, где разобраны все нововведения в медицине для украинцев.

"Сейчас законодательство прописано так, что больницы не смогут получать деньги из благотворительных фондов. Но они так же не смогут получать и деньги из местных бюджетов. Потому что в законе указано, что местные власти могут оплатить те услуги, которые не оплачивает государственный бюджет. А МОЗ расписало тарифы на все услуги, поэтому местному бюджету не за что будет платить", – пояснил основатель Украинского Медицинского Экспертного Общества Дмитрий Подтуркин.

Больницы в Украине

Больницы в Украине

Эксперт отмечает, что также возникает проблема, ведь основными распорядителями денег, полученных за оказанные услуги, остаются главные врачи. То есть главврач решает, сколько заплатить врачу, медсестре, уборщице, сколько себе и главному бухгалтеру, сколько денег потратить на закупку лекарств, оборудования, на ремонт, коммуналку и сколько еще положить на депозит.

"Из-за этого в некоторых поликлиниках между врачами, медсестрами и главным врачом возникали конфликты. Потому что главврач выписывал себе и приближенным людям большие зарплаты, а медсестры получали по 6 тысяч, некоторые врачи и вовсе по 4,5 тысячи", – говорится в публикации.

Новости
Бесплатная ранняя диагностика рака: медреформа в Украине

Отмечается, что даже в Киеве семейные доктора получают разную зарплату, не смотря на то, что количество деклараций у них примерно одинаковые. Так, у одних 18 тысяч, у других 8 тысяч и меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранение Украины опубликовало цены на медицинские услуги. Это те суммы, которые получат лечебные учреждения из бюджета страны за оказанную помощь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
семейный врач врачи зарплата врача медицина медреформа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости