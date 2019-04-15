Врачи назвали пользу от занятий йогой

Занятия йогой помогают снизить уровень артериального давления, холестерина, стресса и ожирения.

Данное исследование провели в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте, США, передает Medicalxpress.

"С помощью глубокого дыхания и расслабления, которое происходит во время йоги, получается затормозить реакцию организма на стресс, что в итоге очень полезно для сердца", – сообщила доцент кафедры медицины, доктор Пуджа Мехта.

Так, согласно результатам масштабного исследования среди людей с пароксизмальной формой (наиболее распространенной) фибрилляции предсердий занятия йогой в течение 12 недель способствовали снижению частоте сердечных сокращений и улучшали показатели артериального давления по сравнению с теми, кто не практиковал йогу.

Новости Ученые назвали самую полезную диету в мире

"Но йога очень разнообразна, у нее множество разных стилей и акцентов, поэтому нужно правильно подбирать упражнения для людей с разными недугами. Некоторые позы могут нанести вред людям с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением", – добавила доцент медицины в Гарвардской медицинской школе доктор Глория Йех.

Занятие йогой

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!